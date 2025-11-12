OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde Enerji Verimliliği Derneği ve OSBÜK'ün ortaklaşa düzenlediği "19. Verimli Buluşmalar: Sanayide Enerji Verimliliği - Potansiyel Fırsatlar Toplantısı"ndaki konuşmasında, Türkiye'deki OSB sayısının 416'ya ulaştığını kaydetti. OSB'si olmayan şehir kalmadığını ve 68 bin fabrikayla Türkiye'nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'inin buralarda gerçekleştirildiğini ifade eden Kütükcü, "2 milyon 700 bin insanımıza doğrudan istihdam sağlıyoruz. Bu rakamlar Türkiye'nin üretim gücünün ve planlı sanayi vizyonunun en somut göstergeleri. Cumhuriyetimizin ilk 100 yılında muazzam bir sanayi altyapısı oluşturmak nasip oldu. Bu altyapının sürdürülebilirliği için enerji verimliliği konusunda işletmelerinizi daha verimli noktaya taşımak zorundayız” diye konuştu.

“Enerji, en büyük maliyet kalemlerinden biri”

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerde üretim yapan sanayicilerin enerji maliyetlerinin, toplam üretim giderlerinin yüzde 25 ila 40'ına ulaştığını ifade etti. Enerjinin, sanayinin en büyük maliyet kalemlerinden biri olduğuna dikkati çeken Kütükcü, şöyle devam etti: "Bu oranı ne kadar aşağıya çekebilirsek milli ekonomimizi de o kadar güçlendirmiş oluruz. Daha az enerjiyle aynı ya da daha fazla üretimi gerçekleştirmek zorundayız. Son 20 yılda Türk sanayisinde büyük dönüşüm yaşandı. OSB'lerimizdeki toplam 4 bin 800 megavat kapasiteli enerji üretim santrallerinin yüzde 60'ı yenilenebilir enerji santrallerinden oluşuyor. Her birim enerji tasarrufu ülkemizin refah gücüne sanayimizin kazancına ve geleceğimize yapılan bir yatırımdır." Kütükcü, Enerji Verimliliği Derneği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile hayata geçirilen işletmelerin ısıtma ve soğutma kapasitelerine odaklanan teknik destek projesiyle ilgili bilgi paylaştı. Bakanlık öncülüğünde Avrupa Birliği finanslı söz konusu proje kapsamında, Türkiye'nin 6 iklim bölgesinde ısıtma ve soğutmaya dair enerji etütlerinin yapılacağını belirten Kütükcü, "Raporlandırılacak etütlerden elde edilen verilerle, Türkiye'nin ısıtma ve soğutmada enerji verimliliği potansiyeli ortaya çıkarılacak. Sanayi bölgelerimizi ve konutları kapsayan bu proje kapsamında, ASO 2 ve 3 OSB'mizdeki üç fabrikamızda yapılan çalışmalar tamamlandı." değerlendirmesinde bulundu.