Özen Grup, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Gemlik Spor Kulübü iş birliğiyle Zübeyde Hanım Anaokulu’nda öğrenim gören minikleri forma ile buluşturdu. Gemlik’te gerçekleştirilen etkinlikte, anaokulu öğrencilerinin mutluluğu ve heyecanı renkli görüntülere sahne olurken, çocukların sevincinin etkinliğin en anlamlı çıktısı olduğu vurgulandı.

“Çocuklarımızın yanında olmak en büyük sorumluluğumuz”

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, çocuklara yönelik projelere büyük önem verdiklerini belirterek, “Onur Market Ailesi olarak, Gemlik Spor Kulübü ile birlikte Gemlik Zübeyde Hanım Anaokulu’ndaki minik öğrencilerimizi forma hediyelerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Minik kardeşlerimizin gözlerindeki heyecan, çocuklarımızın yanında olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Geleceğimiz olan çocuklarımızın mutluluğu, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır” dedi. Anlamlı etkinliğe Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, İlçe Millî Eğitim yöneticileri ile Gemlik FK yönetimi de katılarak destek verdi. Katılımcılar, özel günde çocuklarla yakından ilgilenerek sevinçlerine ortak oldu. Cemal Özen, katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan Bursa Milletvekilimiz Sayın Zafer Işık’a, Gemlik Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Deviren’e, İlçe Millî Eğitim yöneticilerimize ve Gemlik FK yönetimine katılımları, ilgileri ve destekleri için teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için el ele vermek, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir.”

Sosyal sorumluluk vurgusu

Onur Market ve Özen Grup’un, eğitime ve çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerine önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirten Cemal Özen, toplumun her kesimine dokunan projelerin kurumsal anlayışlarının temelini oluşturduğunu ifade etti. Etkinlik, minik öğrencilerin mutluluğu ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.