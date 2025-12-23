Uzun yıllardır başarıyla sürdürülen Montör Ekip Eğitim Programı’nın dördüncü etabı, İnegöl’de gerçekleştirildi. Katılımcılar, eğitim boyunca teorik bilgi ile pratik deneyimi buluşturan özel içeriklerle buluşarak markanın vizyonunu birinci elden deneyimleme fırsatı yakaladı. Programın ilk günü, Çilek’in İnegöl’deki 50 bin metrekarelik son teknoloji üretim tesisinde başladı. Montajda kalite ve güvenlik standartları, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik saha uygulamaları, doğru montaj teknikleri ve hasarsız kurulum ilkeleri gibi başlıklarda gerçekleştirilen oturumlarda, katılımcılar teorik bilgilerini pekiştirme imkanı buldu. Üretim hattı, lojistik merkezi ve Çilek Tasarım Merkezi gezileriyle markanın süreçlerinin nasıl birbirini tamamlayarak yüksek kaliteyi sağladığı uygulamalı olarak aktarıldı.

CEO ile ilham veren buluşma

Eğitimin en özel anlarından biri ise Çilek CEO’su Muzaffer Çilek ile gerçekleştirilen samimi buluşma oldu. Katılımcılar, Muzaffer Çilek’ten markanın kuruluş hikayesini, sahada müşteri odaklı yaklaşımın önemini ve geleceğe dair hedeflerini dinleyerek ilham aldılar. Program, Tabiat Binicilik Merkezi’nin doğal ortamında düzenlenen motivasyon etkinlikleriyle keyifli bir şekilde noktalandı.

Sürdürülebilir eğitim, müşteri memnuniyetinde üst seviye

Çilek, montör ekiplerini yalnızca teknik bilgiyle değil, müşteriyle iletişim, sorun çözme becerileri ve markayı sahada güçlü bir şekilde temsil edebilecek davranış kalıplarıyla da donatmayı hedefliyor. 2026 yılı boyunca farklı gruplar ile devam edecek bu eğitim serisi sayesinde montör ekiplerinin bilgi, beceri ve motivasyonlarını sürekli olarak güncel tutarak sahada Çilek kalitesini eksiksiz bir şekilde yansıtmaları amaçlanıyor.