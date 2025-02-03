Türkiye’nin perakende sektöründe önde gelen firmalarından Onur Market, Prestij Avlu Mağazası’nı açarak hizmet ağını genişletmeye devam etti. Yenilikçi tasarımı ve zengin ürün çeşitliliği ile fark yaratacak Prestij Avlu, Onur Market’in müşteri memnuniyetine verdiği önemin bir yansıması olarak büyük beğeni topladı. Prestij Avlu, Onur Market'in sunduğu kaliteli ürünleri, her bütçeye uygun fiyatlarla bir araya getirdi. Prestij Avlu; yüksek kaliteli gıda ürünleri, taze sebze-meyve reyonları, organik ürünler, içecekler ve günlük ihtiyaçların yer aldığı geniş bir ürün yelpazesiyle öne çıktı.

Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, Prestij Avlu mağazasının, markanın sunduğu müşteri odaklı hizmet anlayışını bir adım daha ileriye taşıyacağını ve bu açılışla birlikte hem bölgedeki hem de genel olarak Türkiye’deki büyüme hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, müşteri odaklı yaklaşımın ön planda tutulduğunu vurguladı.

Sektördeki konumunu pekiştirdi

Onur Market'in sektördeki bu yeni adımı, hem yerel ekonomiye katkı sağlamayı hem de müşterilerine yüksek kaliteli alışveriş olanakları sunmayı amaçlıyor. Bu açılışla birlikte, Onur Market’in sektördeki güçlü konumunu pekiştirmesi hedefleniyor. Onur Market yetkilileri, Prestij Avlu'daki yeni mağazalarının, markanın genişleyen müşteri kitlesine daha kaliteli ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunmak adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.