İş mükemmelliğine ulaşma çabasında olan kurum ve kuruluşları ödüllendirmek ve onurlandırmak, iyi uygulamaların diğer kurum ve kuruluşlar tarafından da paylaşılıp uygulanmasını teşvik etmek amacıyla 1998 yılından bu yana Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) iş birliğinde verilen Bursa Kalite Ödülü’nde sona yaklaşılıyor. Aka Otomotiv, Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Özel Bursa Arena Anadolu ve Fen lisesi finale kalan kuruluşlar oldu. Ödül sonuçları, 9 Mayıs Perşembe akşamı Almira Otel’de düzenlenecek törende açıklanacak. Finalist kuruluşların hazırlık heyecanı devam ediyor.

Bursa Kalite Ödülü; 1998 yılından bu yana KalDer Bursa Şubesi ve BUSİAD iş birliğinde veriliyor. EFQM Mükemmellik Modeli referans alınarak verilen Bursa Kalite Ödülünün amacı;

· Mükemmellik kültürü ve Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımının Bursa çapında yaygınlaştırılmasını sağlamak ve Ulusal Kalite Hareketine destek vermek,

· Bursa bölgesinde iş mükemmelliğine ulaşma çabasında olan kurum ve kuruluşları ödüllendirmek ve onurlandırmak,

· Konusunda iyi uygulamaların diğer kurum ve kuruluşlar tarafından da paylaşılıp uygulanmasını teşvik etmek,

· Bursa’da faaliyet gösteren veya hizmet sunan kurum ve kuruluşların başarılarının ve sürdürülebilir rekabet gücünün ulusal ve uluslararası düzeyde artmasına yardımcı olmak,

· Bursa’nın tanıtımına katkıda bulunmak olarak belirlendi.

İşte finale kalan üç kuruluş

· AKA OTOMOTİV

· GÖRÜKLE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

· ÖZEL BURSA ARENA ANADOLU VE FEN LİSESİ