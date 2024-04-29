İstanbul’da 1956 yılında beyaz eşya sektörüne metal sac şekillendirme işleriyle hizmet vermeye başladıklarını kaydeden AKA Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş Ticari Genel Müdür Yardımcısı Tuğkan Mert, “1972 yılında otomotiv endüstrisine yönelik üretime geçiş yaparak ve ilk sevkiyatımızı Oyak Renault’a gerçekleştirdik. 1993’de otomotiv endüstrisinin Bursa ve Kocaeli bölgesinde yoğunlaşması ile Orhangazi bölgesine taşınarak sektörde önemli bir ihtiyaç olan kataforez tesisini 1994 yılında faaliyete geçirdik. 2001 yılı itibariyle ihracat faaliyetlerimizi ilk olarak Fransa sevkiyatları ile gerçekleştirmeye başladık. Dünya çapında elektrikli araçların ön plana çıktığı son yıllarda, üretiminde yetkinliğimiz olan ürünlerin elektrikli araçlarda kullanımı ile ilgili 2022 itibariyle çalışmalarımıza başlamış olup, çeşitli elektrikli araç üreticilerine tasarım, üretim ve geliştirme desteği vermeye başladık” dedi.

Firmanın kalite yolculuğu hakkında bilgi veren Mert, şu bilgileri aktardı:

“2022 Stratejik Plan doğrultusunda Ticaret Bakanlığı kapsamındaki Turquality çalışmalarının da devamı olarak 2023 yılında EFQM çalışmalarının başlatılması kararlaştırıldı. EFQM modeli ile hedeflenen, AKA Otomotiv’in iş performansını değerlendirip, iyileştirme noktalarının tespitini gerçekleştirmektir. Çalışmanın neticesi olarak rekabet gücümüzün artması, daha etkili ve verimli bir şekilde çalışmayı teşvik etmek, iş sonuçlarını iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak önceliğimizdir. Mükemmellik alanında üstün başarı gösteren organizasyonları ödüllendiren bir organizasyonun parçası olmak ve AKA Otomotiv’in organizasyonel iyileştirmeleri için bir dönüm noktası olacağı inancı ile başvuruyu gerçekleştirdik. Ödülün bizler için taşıdığı önem ve etkilerinin başında AKA Otomotiv’in Kurumsal itibarın artması, Organizasyonun motivasyonun arttırılması ve gurur kaynağı olması, sürekli iyileştirme teşviki, müşteri ve çalışan memnuniyetinin artması ve kurumsal sosyal sorumluluk ve kalite kültürünün arttırılması gibi başlıklar gelmektedir.”

Bursa’nın Türkiye'nin otomotiv sektöründe önemli bir merkezi olduğunu, kalite çalışmaları açısından da önemli bir rol oynadığını belirten Tuğkan Mert, “Bursa'daki otomotiv firmaları, genellikle uluslararası standartlara uygun olarak üretim yapmakta ve kaliteye önem vermektedir. Bursa'daki kalite çalışmaları, sektördeki diğer firmalara örnek olabilir ve Türkiye'nin genelinde kalite anlayışının gelişmesine katkıda bulunabilir. Ancak, sürekli olarak iyileştirme ve uluslararası rekabetçiliği artırmak için daha fazla çaba ve yatırım gerekmektedir. Bu bağlamda, Bursa'nın kalite çalışmalarını sürekli olarak gözden geçirmesi ve güncellemesi önemlidir” diye konuştu.

Kalite yolculuğunun sağladığı katkılar

KalDer’in çalışmalarının sağladığı katkılara da değinen AKA Otomotiv Ticari Genel Müdür Yardımcısı Tuğkan Mert, şöyle devam etti:

“EFQM çalışmaları sürecinde KalDer'in çalışmaları, işletmelerin kalite yönetimi ve mükemmellik yolculuğunda önemli bir rehberlik ve destek sağlamaktadır. KalDer, Türkiye'de kalite yönetimi alanında öncü bir kuruluş olarak, EFQM Modeli'nin Türkiye'deki uygulanması ve yaygınlaştırılması konusunda önemli çalışmalar yürütmektedir.

Hazırlık süresinde KalDer tarafından AKA Otomotiv’e sağlanan desteklerin başında, EFQM Modeli'nin anlaşılması ve uygulanması konusunda eğitimler ve danışmanlıklar çok önemli yer tutmaktadır. Ayrıca değerlendirme ve geri bildirim etkili bir şekilde desteklenmiştir. Bu değerlendirme süreçleri, bizlerin güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını belirlemelerine ciddi katkılar sağlamıştır. Bunların yanı sıra, İyi Uygulama Örnekleri ve Paylaşımı, Kalite Kültürünün Geliştirilmesi için destekler, kaliteye olan bağlılığı artırmak, sürekli iyileştirme kültürünü yaymak ve kalite bilincini güçlendirmek için düzenlenen çeşitli etkinlikler rekabette daha güçlü konuma gelmemiz ve sürdürülebilir başarı elde etmemiz için destek aldığımız hususlardır.”