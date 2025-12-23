Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenen ‘Girişimci Kafası’ söyleşisinde iş dünyasındaki deneyimlerini anlatan EPSA Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, girişimcilikle vizyon oluşturma, liderlik ve sürdürülebilir başarı konularını ele aldı. Moderatörlüğünü Mürvet Özçelik’in üstlendiği programda Özdemir, özellikle genç girişimcilere yönelik kararlılık ve cesaret vurgusu yaptı. 34 yıldır iş hayatının içinde yer aldığını söyleyen Özdemir, sözlerinde şu ifadeleri kullandı: “Bursa TEKNOSAB ve aynı zamanda Eskişehir Sanayi Bölgesi’nde her biri 15 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren iki tesisin sahibiyim. Yapı malzemeleri üretiyoruz. Bir bina bittiğinde en üstten başlıyoruz; teras yalıtım malzemeleri sağlıyoruz. Yapının içine girdiğimizde yerden ısıtma levhaları veriyoruz. Islak hacimler için su yalıtım malzemeleri sunuyoruz. Bunun yanında derz dolgusu, seramik yapıştırıcı, hazır sıva gibi ürünlerimiz de var. Aslında yapının her noktasında yer alıyoruz. Amacımız daha kaliteli ve dayanıklı binaların yapılmasına katkı sağlamak. Ayrıca beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine yönelik ürünlerimiz de bulunuyor. Bu süreç tabii ki bir anda olmadı. Yaklaşık 27 yıllık bir yolculuktan bahsediyoruz. Ben de 34 yıldır bu sektörün içindeyim. Zaman içinde deneyerek, öğrenerek ve gelişerek bugünlere geldik”

“Girişimcilik vazgeçmeyenler içindir”

Girişimcilere önerilerde bulunan Nurcan Özdemir, “Girişimcilik, başlı başına bir risktir. Yapacakları işi mutlaka çok iyi araştırsınlar. Bunun yanında mutlaka profesyonel bir iş hayatları olsun. Dünyayı, özellikle global pazarı çok iyi takip etsinler. Çünkü dünya hızla gelişiyor. Asla pes etmesinler. Girişimcilik vazgeçmeyenler içindir. Kendilerine mutlaka örnek alacakları bir lider belirlesinler” diye konuştu.