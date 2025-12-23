Toplantı, Kayapa OSB Bölge Müdürü Mukaddes Şanlı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Açılışın ardından Çevre Mühendisi Ayça Kundakcılar, bölge altyapıları ve işletme süreçlerine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Program kapsamında ayrıca, atıksu arıtma konusunda Kayapa OSB’nin protokol imzaladığı Hasanağa OSB adına Arıtma Tesisi Sorumlusu İzel Kenan Topal da bir sunum yaparak, arıtma süreçleri ve uygulamalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde, bölge firmalarının temsilcilerinden gelen sorular yanıtlandı. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerle sona erdi.