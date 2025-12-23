OSS Derneği heyeti, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ile Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda, otomotiv satış sonrası pazarının mevcut durumu, sektördeki güncel gelişmeler ve ihracatın güçlendirilmesine yönelik stratejiler ele alındı. Görüşmeye; OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, OSS Genel Sekreteri Emirhan Silahtaroğlu ve OSS Genel Koordinatörü Orçun İstanbulluoglu katıldı. Toplantıda, satış sonrası pazarının ihracat potansiyelinin artırılması, uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesi ve sektör paydaşları arasında geliştirilebilecek olası iş birliği başlıkları değerlendirildi.

İhracat ve iş birliği vurgusu

Toplantıda, özellikle otomotiv satış sonrası sektörünün ihracat performansının güçlendirilmesine yönelik ortak projeler, sektörün küresel pazarlardaki konumunun daha ileri taşınması ve OSS ile OİB arasında geliştirilebilecek iş birliği alanları üzerinde duruldu. Taraflar, sektörün sürdürülebilir büyümesi için iletişim ve koordinasyonun önemine dikkat çekti. OSS Derneği yetkilileri, toplantı sonunda nazik ev sahipliği ve yapıcı yaklaşımları dolayısıyla OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve UİB Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar’a teşekkür etti. Gerçekleştirilen görüşmenin, otomotiv satış sonrası sektörünün ihracat kapasitesinin artırılmasına ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.