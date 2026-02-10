Bursa’nın önemli sanayi bölgelerine ev sahipliği yapan Nilüfer ilçesinin Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursada Bugün TV’de Hasan Boztürk’ün “Gündem Özel” programına konuk oldu. Başkan Özdemir, sanayi konusu hakkındaki sorulara verdiği cevapla dikkat çekerek genç nesillere, “Bizim yeni OSB’ye ihtiyacımız yoktu. Tarihe not düşülsün, bazı sanayicilerin niyeti Bandırma’ya kadar sanayi bölgesi yapmak. İşte bu, Nilüfer’i öldürmek demektir.” mesajında bulundu.

Başkan Özdemir, tarımın ve yerel üretimin gelecek nesiller için hayati önemde olduğunu vurgulayarak, “Benim Nilüfer’in tarım alanları korunsun diye, çocuklarımız kırk sene sonra da Hasanağa enginarı yesinler diye savaş verdiğimi herkes bilir. Keçe yemesinler, enginar yesinler diye bu mücadeleyi veriyoruz. Ancak Ankara’da bazı abilerimiz vardı; biri derdi ki, ‘Ördek gibi yürüyorsa, ördek gibi vak vak ediyorsa, bu ördek midir diye sorulmaz; o ördektir.’ Bu sanayinin yürüyüşünü de görüyorum. Bandırma’ya kadar tüm verimli topraklarımız sanayiye kurban edilecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Şadi Özdemir, Bursa’nın ekonomik potansiyeline de değinerek, yüksek teknolojiyi önceliklendirme çağrısı yaptı. Başkan Özdemir, ayrıca konu hakkında, “Bursa’nın sermaye birikimi ve insan kaynağı yüksek teknoloji geliştirmeye uygundur. Artık yüksek teknoloji geliştiren yatırımlara yönelmeliyiz. “Yeni OSB’ler arazi rantıdır” dedim diye bana kızdılar. Orta teknoloji organize sanayi bölgeleriyle insanları kandırıp büyük alanlara taşıyorsunuz; ama bu yüksek teknoloji üretmek anlamına gelmez. Yüksek teknoloji bilgisayarda çalışmak demektir, devasa arazilere değil” dedi.

Başkan Özdemir, ayrıca Karacabey ve Bandırma ovalarının korunması gerektiğini vurgulayarak, “Çocuklarımızın domates, biber, enginar ve fasulye yiyebilmesi için bu alanları korumalıyız. Sanayinin vahşi şekilde üstümüze gelişini durdurmalıyız. Çocukluğumda ‘Diken Çitliği’ derdik, şimdi oralar yerleşim alanı oldu. Bir kilo şeftali bulmak artık zor. Eğer tarımı ve yeşil alanları koruyan yatırımlar yapmaz, ortak akılla duruş sergilemezsek Bursa’ya yapılan saldırılara karşı savunmasız kalırız.” ifadelerini kullandı.

Kestel bölgesindeki taş ocaklarına da dikkat çeken Başkan Özdemir, “Bu tesislerin Bursa’dan çıkarılması gerekiyor. Şehrin hem tarım hem de çevre sağlığı açısından bu adımlar şart.” dedi.

Başkan Özdemir, orta teknolojinin Anadolu’ya kaydığını ve Bursa’nın artık yüksek teknoloji geliştiren yatırımlara odaklanması gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Tekstil burada bitiyor, başka ülkelere gidiyor. Orta teknoloji yatırımlarını Anadolu’ya kaydırmalıyız. Bizim işimiz, insan kaynağımızı ve sermayemizi yüksek teknoloji üretimine yönlendirmek olmalı.”

Başkan Şadi Özdemir’in açıklamaları, Bursa’nın sanayi ve tarım dengesi ile yüksek teknoloji yatırımları arasındaki hassas dengeyi bir kez daha gündeme taşıdı.