BEKSİAD üyeleri, Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi. Türk Kızılay Bursa Şubesi tarafından Vişne Caddesi’nde kurulan gezici kan bağışı merkezinde gerçekleştirilen organizasyon yoğun ilgi gördü.

Kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, kan bağışının hayati önemine dikkat çekerek, “Kan bağışı, her an herkesin ihtiyaç duyabileceği, her gün onlarca hayatın kurtarılmasına vesile olan çok kıymetli bir dayanışma örneğidir” dedi.

Toplum sağlığı ve can güvenliği açısından sürekli bir gereklilik olan kan temini konusunda özveriyle çalışan Türk Kızılay’a ve gönüllü bağışçılara teşekkür eden Bayezit, toplumsal fayda odaklı projelerde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarını bundan sonraki süreçte de sürdüreceklerini vurguladı.

BEKSİAD tarafından 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası kapsamında toplam 93 ünite kan bağışı toplanarak ihtiyaç sahipleri için önemli bir katkı sağlandı.