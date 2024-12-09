Değerli Eko Haber okuyucuları,

Doğr solunum yapmak için öncelikle burnu kullanmak gerekir. Burnu kullanmanız için de dilinizin ağzınızın içindeki konumu önemlidir. Diliniz üst damağa yumuşak bir şekilde yerleşmiş, dil ucunuz ön üst iki dişinize temas edecek şekilde durmalı, dişleriniz birbirinden ayrık ama dudaklar kapalı olmalıdır. Ayrıca diyafram denilen, göğüs ve karın boşluğunu ve organlarını birbirinden ayıran kası etkin kullanmanız ve solunum hızınızı yavaşlatmanız gerekir.

Şimdi hemen kendinizi bir kontrol etmenizi rica ediyorum:

1) Diliniz ağzınızda nerde duruyor? Üst damakta mı, yoksa ortada veya alta düşmüş konumda mı?

2) Soluk alıp verirken burnunuzu mu, yoksa ağzınızı mı kullanıyorsunuz?

2) Soluk alırken karnınızda dışa doğru hareket oluyor mu? Yoksa sadece üst göğüs kafesiniz mi hareket ediyor?

3) Solunum hızınız ne kadar? Bunu ölçmek için bir dakika boyunca kaç defa soluk alıp verdiğinizi (al-ver= bir solunum) sayın.

Bunları not edin. Eğer ağız solunumu yapıyorsanız, sadece üst göğüs kafesiniz hareket ediyorsa, solunumunuz hızlıysa (toplum ortalaması 12-16/dk ise de, ideali 10’un altına 4-7 arasına indirmektir) yanlış solunum yapıyorsunuz demektir. Ama merak etmeyin bunların hepsi öğrenilerek düzeltilebilir.

Yazılarımla sizlere bunları anlatıyor olacağım ama, arzu ederseniz instagram ve youtube paylaşımlarımdan da faydalanabilirsiniz. DENGEDE VE MUTLU KALIN başlıklı kitabımı edinebilirsiniz. Kitabımda bir solunum bölümü var ve bu konudaki minik yazılarım bulunuyor. Ya da yaşamlarınızda olması gereken temel solunum biçimleri ve egzersizlerinin tümünü canlı online öğrenmek için solunum eğitimlerime katılabilirsiniz.

Dengede ve Mutlu Kalın!