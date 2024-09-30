Sağlıklı, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmenin ebeveyn eğitiminden geçtiğine inanan ve “Gelecek Aileden Başlar” diyen Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı ebeveyn – uzman buluşma platformu Momtalks’un 11.si bu yıl özel Bursa Kültür Okulları’nın ev sahipliğinde 5 Ekim’de Bursa’da düzenlenecek.

Özel Bursa Kültür Okulları tarafından organize edilen “Gelecek Aileden Başlar” ana temalı “MomTalks” etkinliği ile ikinci kez yapılacak “Kültürlü Çocuk Festivali” hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Crowne Plaza’da gerçekleştirilen programda Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya ve MomTalks proje ortağı, aile çocuk yazarı Zeynep İşman yapılacak programlar hakkında bilgilendirme yaptı.