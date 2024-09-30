İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen aerobik ve aerodans alanında kulüpler arası performansların sergilendiği şenlikte Uludağ Koleji öğrencisi A. Yağmur Pekmezci, Aerodans Grup Türkiye 2. liği ve Trio Türkiye 3.lüğü ile Bursa’mıza ödüllerle döndü.

Türkiye dereceleriyle yarışmaya adını yazdıran Uludağ Koleji Öğrencisi Pekmezci, elde etmiş olduğu başarıda öğretmenlerinin ve ekip çalışmasının da önemli bir payının olduğunu belirtti. Başarılarına rehber olan öğretmenleriyle birlikte performansına her gün yeni bir şey katıyor olmayı kendine ilke edindiğini belirten Pekmezci, okulunu ve şehrimizi yeni başarılarla yeniden gururlandıracağının da sinyalini verdi.