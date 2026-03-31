Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında günlük ortalama 40 bin kişilik üretim kapasitesi ve 250 kişilik geniş kadrosuyla kamu kurumlarından hastanelere, eğitim kurumlarından özel sektöre kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Mekaş Yemek Sanayi, yalın üretimi odağına aldı. Bilgi Proje Eğitim Danışmanlık firması iş birliğiyle hayata geçirilen projenin ilk adımı, bir eğitim semineri ile atıldı. Bilgi Proje Eğitim Danışmanlık Genel Müdürü Murat Uçar tarafından verilen seminerde, orta kademe yönetim kadrosuna yalın üretimin temel felsefesi aktarıldı. Eğitimde; verimsizliklerin görünür kılınması, süreçlerin sadeleştirilmesi ve iş yapış şekillerinin kişilerden bağımsız, sürdürülebilir standartlara kavuşturulması konuları ele alındı. Sipariş alımından ürün teslimine kadar tüm operasyonel süreçlerin mercek altına alınacağı yalın üretim yolculuğu kapsamında ayrıca; SMED, VSM (Değer Akış Haritalama), Kaizen, TPM, 5S, Hoshin Kanri ve A3 Problem Çözme gibi eğitimler düzenlenecek.

Eğitimler tüm kadroya yayılacak

Orta kademe yöneticiler ile başlayan eğitim sürecine, hız kesmeden üretim personellerinin katılımı ile devam edildi. Eğitimlerde personellere iş standartları belirlemenin önemi, üretimde verimsizlik kaynaklarının neler olduğu, bu verimsizliklerin nasıl tespit edilebileceği aktarıldı. Ayrıca sahada iş etüdü ve kronometraj çalışmalarına başlandı. MEKAŞ, bu dönüşüm sayesinde malzeme ve bilgi akışını sürekli iyileştirerek, kurumsal yemek sektöründe verimlilik ve kalite çıtasını daha da yukarı taşımayı hedefliyor. Projenin MEKAŞ’ın gelecek vizyonu için kritik bir eşik olduğunu vurgulayan MEKAŞ Yemek Genel Müdür Yardımcısı Esra Öztürk, “MEKAŞ Yemek olarak yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamayı değil, geleceğin standartlarını belirlemeyi hedefliyoruz. Yalın üretim yolculuğumuzla; kaynaklarımızı, özellikle de en değerli varlığımız olan insan kaynağımızı çok daha verimli kullanacağız. Bu değişimle birlikte süreçlerimizi daha sade, daha hızlı ve hatasız hale getiriyoruz. Mekaş ailesi olarak dijital dönüşüm yolculuğunun yalın dönüşüm ile birlikte yürünmesi gerektiğine inanıyoruz. Üretimde verimsizliklerin ortadan kaldırılmadan dijitalleşmesi durumunda, verimsizliğin dijitalleştirilmesi dışında bir şey elde edilemeyeceğinin farkındayız. Bu yüzden bir taraftan yalın dönüşüm süreci ile verimsizlikleri en aza indirirken bir taraftan da dijital dönüşüm süreci ile süreçleri en verimli şekilde yönetebilmeyi hedefliyoruz. Sektördeki öncü rolümüzü, yalın ve dijital dönüşüm ekseninde başlattığımız bu uzun soluklu iş birliği ile taçlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Değer üretmeye ve çalışanlarımızla birlikte gelişmeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.