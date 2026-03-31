1996 yılında Türkiye’de aile şirketi olarak kurulan Çilek, bebe, çocuk ve genç odaları alanında uzmanlaşarak bugün dünya markası olma hedefini gerçeğe dönüştüren önemli Türk markalarından biri haline geldi. Çilek Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, şirketin kuruluş vizyonundan sürdürülebilirlik yatırımlarına, dijital dönüşümden ihracat stratejilerine kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Muzaffer Çilek: “Çocukların düşlerini odalarına kurmak için yola çıktık”

Çilek’in kuruluş felsefesini anlatan Muzaffer Çilek, markanın çıkış noktasını anlattı. Çilek, “1996 yılında aile şirketi olarak Türkiye’de kurulduğumuz gün, çocukların düşlerini odalarına kurmak için çalışmaya başladık. Bebe, çocuk ve genç odaları konusunda uzmanlaşan bir marka olarak, daha ilk günden dünya markası olma hedefiyle hareket ettik. Bugün bu topraklardan çıkan bir Türkiye markası olarak Çilek odalarını tüm dünya çocuklarıyla buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çilek’in amacı sektörde standartları yükseltmek

Çilek’i sektörde konumlandırırken büyümeden çok nitelikli gelişimi önemsediklerini belirten Muzaffer Çilek, “Çilek’i; güvenliği, dayanıklılığı ve tasarımı aynı potada buluşturan, Ar-Ge ve dijitalleşme yatırımlarıyla üretim kabiliyetini sürekli geliştiren öncü bir marka olarak konumlandırıyoruz. Amacımız yalnızca büyümek değil, sektörde standartları yükselten bir yaklaşımı yaygınlaştırmak” diye konuştu.

Bursa ekonomisine katkı

Çilek’in Bursa için önemli bir sanayi aktörü olduğunu belirten Muzaffer Çilek, “Bursa’da istihdam, üretim ve ihracat odaklı yapımızla şehir ekonomisine katma değer sağlıyoruz. Tedarik ekosistemiyle birlikte bölgesel kalkınmaya ve sanayinin sürdürülebilir gelişimine katkı sunuyoruz” dedi. Sözlerini ödüller ve küresel başarılarla tamamlayan Çilek, markanın geldiği noktayı ise şu ifadelerle özetledi: “Tasarımı, çocuk sağlığı ve güvenliğiyle birlikte ele alan üretim anlayışımız, bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası ödülle taçlandı. 2025’te Good Design Award’da üç tasarımımızla üç ödül kazandık. Bugün 5 kıtada, 50’den fazla ülkede, 500’ü aşkın satış noktasında dünya çocuklarının hayallerine dokunmaya devam ediyoruz.”