1956 yılında Ali Durmaz tarafından kurulan Durmazlar Makina, bugün 120’den fazla ülkeye ihracat yapan, 1.500’ün üzerinde çalışanı bulunan ve ileri teknolojiyle donatılmış üretim tesislerine sahip Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşları arasında gösteriliyor. Şirket, sac işleme makinelerinde yerli üretim gücünü yüksek teknolojiyle birleştirerek küresel rekabette güçlü bir konum elde etmiş durumda.

Yarım asırlık sanayi yolculuğu

Durmazlar’ın büyüme süreci 1974 yılında kurulan 6 bin metrekarelik modern üretim tesisiyle hız kazandı. Şirket, 1975 yılında Almanya’ya gerçekleştirdiği ilk ihracatla uluslararası pazarlara adım attı. 1989’da CNC hidrolik abkant pres üretimine başlayan firma, 1996’da kurduğu Ar-Ge merkeziyle teknoloji geliştirme çalışmalarını kurumsal bir yapıya kavuşturdu. 2005 yılı ise şirket için önemli bir dönüm noktası oldu. Türkiye’nin ilk lazer kesim makinesini üreten Durmazlar, aynı yıl 50 bin metrekare kapalı alana sahip lazer üretim tesisini devreye aldı. Sonraki yıllarda Türkiye’nin ilk tam otomatik boru ve profil lazer kesim makinesi, ilk yerli lazer güç kaynağı ve ilk CNC büküm merkezi gibi birçok yenilikçi çözüm geliştirildi.

Geniş ürün portföyü

Durmazlar Makina’nın ürün yelpazesinde abkant presler, lazer kesim makineleri, giyotin makaslar, silindir büküm makineleri, panç presler ve plazma kesim sistemleri yer alıyor. HD-F lazer kesim makinesi, PB4 büküm merkezi ve robotik otomasyon sistemleri firmanın öne çıkan çözümleri arasında bulunuyor. Geliştirilen bu teknolojiler, üreticilere daha hızlı üretim, yüksek kalite ve maliyet avantajı sağlıyor. Durmazlar, sac işleme süreçlerini yalnızca makine üretimiyle değil, entegre akıllı üretim çözümleriyle de dönüştürmeyi hedefliyor.