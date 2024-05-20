Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ile Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), ‘2022-2023 İpek Böceği İhracat Ödülleri’nde Altın kategoride ödül almaya hak kazanan Marsala, ödülünü Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikalarında düzenlenen törenle aldı. Törende Marsala Tekstil adına ödülü, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Özel ve Pazarlama Direktörü Özlem Özel, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ile UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin’in elinden aldı. İpek Böceği İhracat Ödülleri kapsamında bronz, gümüş, altın ve platin kategorilerinde toplam 114 firma ödül almaya hak kazandı.

Marsala Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Özel, yenilikçi fikirler geliştirerek, üretim teknolojilerini ve iş süreçlerini iyileştirerek, verimliliği artırarak maliyetleri düşürmeye ve rekabet avantajı elde etmeyi hedefleyen bir Ar-Ge tutkusuna sahip olduklarını belirtti. Özel, bu tutku sayesinde yeni ürünler ve hizmetler geliştirdiklerini, piyasada daha etkin bir şekilde konumlandıklarını ve yeni pazarlara açıldıklarını kaydederken, “Bütçemizin büyük kısmını Ar-Ge çalışmalarına ayırdık. Bu yıl bu rakamı daha da artıracağız. Firma olarak önümüzdeki süreçte Ar-Ge çalışmalarında verimlilik ve sürdürülebilir enerji konularına odaklanacağız” diye konuştu.