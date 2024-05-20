Etkinliğe katılan ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren çeşitli firmalar, okulda stant açarak, öğrencilere kendilerini tanıttılar. Öğrenciler de, bir yandan yaptıkları çalışmaları sergileme, bir yandan da merak ettikleri konularda firma yetkilileriyle birebir temasa geçme şansı yakaladılar.

Okul Müdürü Güray Köken, gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, “Okul ve sanayi iş birliğine hizmet etmek amacıyla ilk olarak 2016 yılında 17 kurumun katılımı ile düzenlenen ve her yıl 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında geleneksel hale getirdiğimiz "Otofest- Otomotiv Lisesi Kariyer ve Tanıtım Günleri” etkinliğimiz, geçen yıllar içerisinde katılımcı firma sayısını ve niteliğini arttırmış, bu yıl Bursa’mızın ve ülkemizin sektöründe öncü kuruluşları olan 34 firmaya ulaşmıştır. Bugün burada stantlarını açarak öğrencilerimize rehberlik edecek olan ve bu hafta boyunca seminerleri ile öğrencilerimize yeni ufuklar açarak katkı sağlayan tüm kurum temsilcilerimize, okulumun adına şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim” dedi.

Lise düzeyinde ilk ve tek

‘Otofest- Otomotiv Lisesi Kariyer ve Tanıtım Günleri’ etkinliği, meslek lisesi düzeyinde Türkiye’nin ilk ve tek kariyer günleri etkinliği olarak dikkat çekiyor. Her yıl yoğun ilgi gören ve sektörün öncü firmaları ile kuruluşlarının katıldığı Otofest etkinliği ile:

· Mesleki teknik eğitime dikkat çekilerek, okul-sektör iş birliğinin geliştirilmesi,

· Sektörün nitelikli teknik personel ihtiyacının karşılanması,

· Öğrencilerin meslekleri ve sektörleri tanımalarının sağlanması,

· Sektörün beklentilerinin, öğrencilere ve eğitimcilere aktarılması,

· Ar-ge merkezinin katma değeri yüksek inovasyon projelerinin sektörle tanışması ve ticarileşmesinin sağlanması,

· Öğrencilerin eğitim aldıkları alanlarla ilgili sektör temsilcileri ile bir araya getirilerek, mezun oldukları alanda istihdama yönlendirilmeleri,

· Öğrencilerin, staj ve iş başvuruları hakkında bilgilendirilmeleri amaçlanıyor.