Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği bölümü öğrencileri, Prof. Dr Halil Ünal önderliğinde 50 yılı aşkın tecrübesiyle kauçuk, plastik, sağım sistemleri ve çiftlik ekipmanları alanlarında müşterilerine özel çözümler sunan Ayaz Kauçuk bünyesindeki Melasty’i ziyaret etti.

Ziyarette, Ayaz Kauçuk markalarının üretim süreçleri ve faaliyet alanlarıyla ilgili bilgileri öğrencilere, firmanın uzun yıllardır birlikte çalıştığı Murat Güngörmez aktardı. Fabrika Müdürü Halim Ferik de, etkinlik kapsamında, geleceğin mühendislerine deneyimlerini aktardı ve çeşitli tavsiyelerde bulundu.