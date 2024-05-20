Yaklaşık 25 yıldır Bursa KSS’nde faaliyet gösteren ve Bursa ekonomisine katkılar sağlayan BEFAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı A. Ertuğrul Çelik, hayata dair deneyimlerini kaleme aldığı ‘Köz ve Kül’ isimli kitabının basın lansmanını yaptı.

Çelik, iki yıl önce vefat eden babası Bekir Çelik’ın yazmış olduğu ‘Közdeki Külü Üfle’ isimli kitabın devamı niteliğindeki ‘Köz ve Kül’ isimli kitabı ikinci cildi olarak kendisinin derlediğini ve yazdığını söyledi. Çelik, “Köz ve Kül isimli kitabımda, başarı, beceri ve yetkinlik, birlik, beraberlik ve çalışmak, eğitim ve girişimcilik ile liderlik gibi konuların ele alınmıştır. Biz okul ve eğitimle ilgili projelerde ve çevrenin korunmasına yönelik bilhassa ağaçlandırmalar ile orman yönelik çalışmalarda gönüllü olarak yer alıyoruz. Babamın yazmış olduğu ‘Közdeki Külü Üfle’ isimli kitabın devamı niteliğindeki ‘Köz ve Kül’ isimli kitabımın satışından elde edilecek gelir ile 6 bin fidan dikilecektir” dedi.

Kitaptan pasajların sosyal medyada ‘Köz ve Kül’ isimli hesaptan da paylaşılacağını ifade eden A. Ertuğrul Çelik, kardeşi Fatih Çelik ile birlikte düzenlediği toplantıda daha sonra gazetecilere kitabını imzalayarak hediye etti.