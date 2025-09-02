Lothbrog Makine adına çalışmalara Pazarlama Direktörü Selahattin Kırtepe öncülük ederken, kurumsal iletişim ekibinden Gülay Uğuz ve Ömer Tuna da projede görev aldı. Proje kapsamında LÖSEV Bursa Koordinatörü Aslı Sakarya, Köy Enstitüsü Kurucu Yöneticisi Mesut Barut ve sosyal hizmet personeli olarak görev yapan, aynı zamanda lösemiyi atlatmış gençlerden Ali Kemal Şahan ile iş birliği yapıldı. Yapılan açıklamada, toplumsal sorumluluk anlayışının yalnızca üretim faaliyetleriyle sınırlı olmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dayanışma, paylaşım ve destek, geleceğimizi güvence altına alır. Bugünün çocuklarına verdiğimiz her katkı, yarının umut dolu dünyasının temelini oluşturur. LÖSEV’le gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle çocuklarımızın spor yoluyla moral bulmalarına destek olmaktan gurur duyuyoruz.” Lothbrog Makine, gerçekleştirdiği bu katkıyla sosyal sorumluluk alanında bir kez daha örnek olurken, lösemili çocukların eğitim ve spor yoluyla hayatla bağlarını güçlendirmelerine destek sundu.