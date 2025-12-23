Lima Logistics, 2022 yılında sürdürülebilirlik odaklı kurumsal vizyonunu Lima Green markasıyla somutlaştırarak, “Arkanızda Temiz Bir İz Bırakın” mottosunu iş yapış biçiminin merkezine aldı. Bu vizyon doğrultusunda çevresel sorumluluğu önceliklendiren ve sektöründe fark yaratan uygulamalara imza atan Lima Logistics, Lima Green misyonuyla sosyal sorumluluk projelerine kararlılıkla devam ediyor. Lima Hatıra Ormanı projesiyle doğaya kalıcı bir değer bırakmayı hedefliyor.

10.000 Fidanla Geleceğe Umut

Doğaya kalıcı katkı sunmayı amaçlayan Lima Logistics, ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek ve doğanın yeniden canlanmasına destek olmak amacıyla anlamlı bir adım attı. Bu kapsamda; ÇEKUD (Çevre Kuruluşları ve Dayanışma Derneği) ve Yenişehir ilçe Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğiyle Bursa Yenişehir Çamönü Köyü’nde bulunan ormanlık alanda 10.000 fidan dikilerek Lima Hatıra Ormanı’nın temelleri atıldı.

Sinan Türel: “Geleceğe Daha Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak ve Gençlerimizde farkındalık yaratmak istiyoruz.”

Lima Logistics Kurucu Ortaklarından Sinan Türel, düşüncelerini şöyle belirtti:

“Lima olarak amacımız hem bugünümüze hem de geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak. Bu yaz ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınları hepimizin yüreğini yaktı. Yaşadığımız şehir Bursa’da da maalesef çok sayıda alan zarar gördü, kahraman itfaiyecilerimizi kaybettik. Bu projeyle bir diğer hedefimiz ise gençlerimizin farkındalığını artırmak; doğa sevgisi ve orman bilinci yüksek bireyler yetişmesine katkı sağlamak. Bugün burada çalışma arkadaşlarımız, çocukları ve Lima Spor Kulübü öğrencilerimizle birlikte bu bilinci yeşertmeyi amaçlıyoruz. Bugün bu sevgiyi ekebilirsek, yarın onlar da kendi çocuklarıyla yeni fidanlar, yeni ormanlar dikip yeşertecekler. Lima ailesinin bu çalışmalarının güzel bir örnek olmasını ve ülke geneline yayılmasını diliyorum. Bizlere bu süreçte destek olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, ÇEKUD’a, Orman Müdürlüğüne ve emeği geçen çocuklarımıza teşekkür ediyorum.”

Ağaçlandırmanın ötesinde bir farkındalık projesi

Lima Hatıra Ormanı, yalnızca bir ağaçlandırma çalışması olmanın ötesine geçerek toplumsal farkındalık projesine dönüştü. Etkinliğe, Lima Spor Kulübü öğrencileri ile Lima çalışanlarının çocukları da katılım sağladı. Program kapsamında İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından orman yangınlarıyla mücadele, doğa bilinci ve doğru fidan dikim teknikleri hakkında uygulamalı anlatıldı. Projenin en önemli hedeflerinden biri olan gelecek nesillerde çevre bilinci oluşturma amacıyla; çocukların ve gençlerin doğayla bağlarını güçlendirmek ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak önceliklendirildi.

Yılbaşı hediyelerine sürdürülebilir bir dokunuş

Lima Logistics, oluşturduğu Hatıra Ormanı’ndaki ağaçları bu yıl tedarikçileri ve paydaşlarına sertifikalarıyla birlikte yılbaşı hediyesi olarak armağan ederek hediyelere sürdürülebilir bir anlam kazandırdı. Geleneksel hediyeler yerine çevre dostu bir yaklaşım benimseyen Lima; hediye setlerinde taş kâğıttan üretilmiş takvimler ile geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen kalemlere yer verdi. Hediye setlerine eklenen karekod sayesinde ise alıcılar, adlarına dikilen ağaçların dikim anına dijital ortamda tanıklık edebiliyor. Lima Logistics, doğaya ve geleceğe karşı sorumluluk anlayışıyla çevre odaklı sosyal sorumluluk projelerini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.