Bursa’daki üretim tesislerinde farklı kullanım alanlarına yönelik İnşaat ve endüstriyel kimyasallar üreten Bars Kimya, kalite odaklı üretim anlayışı ve sürekli Ar-Ge çalışmalarıyla sektördeki konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Firma, yüksek üretim kapasitesi ve yenilikçi yaklaşımıyla hem yurt içinde hem de ihracat pazarlarında büyümeyi hedefliyor. KKTC’de gerçekleştirilen organizasyonda Bars Kimya, Bursa’da bugüne kadar üretilmemiş ve ilk kez kendi bünyesinde geliştirilen dört yeni ürünün lansmanını da gerçekleştirdi. Yeni ürünlerin, markanın ürün gamını genişletmesi ve sektörde katma değer oluşturması amaçlanıyor. Program kapsamında ayrıca, Bars Akademi çatısı altında hayata geçirilmesi planlanan eğitim çalışmaları bayilerle paylaşıldı. Fabrika bünyesindeki eğitim salonunda başlatılması hedeflenen usta eğitim programları ile sektörde nitelikli insan kaynağının artırılması ve mesleki gelişimin desteklenmesi planlanıyor. Toplantıların yanı sıra düzenlenen dört günlük organizasyonun, bayiler arasında sosyal bağları güçlendiren ve motivasyonu artıran bir buluşma niteliği taşıdığı ifade edildi.

Kul: “Bars Akademi ile ustalara eğitimler vereceğiz”

Organizasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Bars Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kul, bayilerle güçlü iş birliklerine önem verdiklerini vurguladı. Kul, “Bayilerimizle Kıbrıs’ta bir araya gelerek hem bu yılı kapsamlı şekilde değerlendirdik hem de önümüzdeki dönemin yol haritasını netleştirdik. Bursa’da ilk kez üretilecek dört yeni ürünümüzü tanıtmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bununla birlikte Bars Akademi kapsamında başlatacağımız usta eğitimleriyle sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefliyoruz. Bayilerimizle güçlü bir iş birliği içinde, verimli ve keyifli bir organizasyon gerçekleştirdik.” Bars Kimya, yeni ürün yatırımları, eğitim odaklı projeleri ve bayi iş birliklerini güçlendiren organizasyonlarıyla sektördeki büyümesini sürdürecek.