Kuruluşundan bu yana müşteri memnuniyeti, geniş hizmet ağı ve genç, dinamik kadrosuyla lojistik sektöründe öne çıkan ARC Lojistik, yüzde 100 Türk sermayeli yapısıyla uluslararası taşımacılıkta farklı hizmetler sunuyor. Firmanın hizmet portföyünde karayolu parsiyel ve komple taşımacılığın yanı sıra minivan ekspres, ADR (tehlikeli madde), kombine taşıma, frigofrik yük taşımacılığı ve havayolu hizmetleri bulunuyor. Sektördeki filolarıyla hızlı ve güvenilir çözümler sunan şirket, tedarik zinciri süreçlerini müşterilerinin tedarikçilerinden nihai alıcılarına kadar tek elden yönetebilme kapasitesine sahip.

Sürdürülebilirlik, firmanın merkezinde yer alıyor

Sürdürülebilirlik yaklaşımını lojistiğin merkezine koyan firma, çevresel etkilerin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve atıkların optimum düzeyde yönetilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. “Yeşil lojistik” prensiplerini benimseyen ARC Lojistik, faaliyetlerinin her aşamasında doğaya saygılı uygulamalar geliştirmeye önem veriyor. Alınan Sıfır Atık Belgesi, şirketin çevresel duyarlılık ve sürdürülebilirlik hedeflerini belgelendiren somut bir adım olarak değerlendiriliyor. Firma, gelecekte de sürdürülebilir lojistik çözümleriyle hem hizmet kalitesini artırmayı hem de çevresel etkiyi minimum seviyede tutmayı amaçlıyor.