Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde, Anadolu Sanayiciler ve İşadamları Derneği (ANASİAD) ile Libya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği iş birliğinde “Libya ile İşbirliği Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve yeniden yapılanma sürecindeki Libya’nın yatırım ihtiyaçlarına Bursa iş dünyasının etkin katkı sağlamasını hedeflendi. Programda katılımcılar, özellikle tarım, gıda, sağlık, inşaat, mobilya ve hazır giyim sektörlerindeki mevcut pazar fırsatları hakkında kapsamlı bilgiler edinme imkânı buldu. Ayrıca Libya’da uygulanan teşvik mekanizmaları, yatırım destekleri ve iş yapma süreçlerine ilişkin güncel gelişmeler de toplantının gündeminde yer aldı.

Uğur: “Ortak geleceğimiz için bir aradayız”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, “Bursa’da başlattığımız bu gönül ve ticaret köprüsünün, Libya ile olan dostluğumuzu ekonomik alanda daha da ileri taşıyacağına inanıyoruz. Libya’nın yeniden imarı, istikrarı ve kalkınması yalnızca Libya için değil, bölgemizin ve Akdeniz havzasının istikrarı için de büyük önem taşıyor. Bugün de burada, dostluk için, kardeşlik için ve ortak geleceğimiz için bir aradayız. İnşallah bu ziyaret, her iki ülkenin girişimcileri için kalıcı ticaret fırsatlarına, yeni yatırımlara ve güçlü iş birliklerine vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.

Raied: “Her türlü desteği vereceğiz”

Libya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Muhammed Raied, “Türkiye ile Libya arasında her zaman güçlü ilişkiler oldu, biz kardeş iki ülkeyiz. Bu güzel siyasi ve ekonomik ilişkilerden dolayı çok memnunuz. Türkiye bizim için çok değerli, aynı zamanda Libya’nın istikrarı için de çok önemli bir ülke. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke, sanayi ve ticaretin merkezinde yer alıyor. Libya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi çok yüksek, ancak biz bu rakamları daha da büyütmek istiyoruz. İş insanları olarak Türk şirketleriyle ortaklıklar kurmak istiyoruz, onlara çok değer veriyoruz ve her zaman destek vermeye hazırız. Libya’da yatırım için çok uygun bir ortam var. Şu an yatırımcılar 8 yıl boyunca vergi ödemeden ve gümrük vergisinden muaf şekilde yatırım yapabiliyor. Yeni yatırımları sabırsızlıkla bekliyoruz. Bursa’ya ilk kez geldim ve çok etkilendim, çok büyük fabrikalar var, ihracatı çok yüksek. Bursalı iş insanlarını Libya’ya davet ediyoruz, orada kendilerine her türlü desteği vereceğiz. Libya, Türkiye’ye çok yakın; haftada yüzlerce uçak seferi var. Ortak yatırımlar ve iş birlikleri için büyük bir potansiyel taşıyoruz.” dedi.