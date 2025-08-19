Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri, BTSO öncülüğünde hayata geçirilen TEKNOSAB, BUTEKOM, MESYEB, BUTGEM, Enerji Verimliliği Merkezi, Mutfak Akademi ve GUHEM gibi yüksek teknoloji, Ar-Ge, eğitim ve inovasyon odaklı projelerini yerinde inceledi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Kayseri heyetine BTSO tarafından hayata geçirilen 60’dan fazla projeye ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Küresel ekonomide konjonktürel olarak çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirten Başkan Burkay, bilgiyi ve teknolojiyi elinde bulunduranların aynı zamanda kuralları belirlediğini ifade etti. Dijital ve yeşil dönüşümün de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren İbrahim Burkay, “Bizim kültürümüz ayak uydurmaktan ziyade oyun kurmaya daha yatkın. Bu coğrafyada kurucu akıl var. Başkalarının kurmuş olduğu oyunun iyi birer oyuncusu olmak bizim için yeterli değil, oyunu bizim kurmamız lazım. Bunun için de teknolojiye sahip olmamız lazım. Odalar olarak en önemli sorumluluğumuz, bulunduğumuz coğrafyaya bu vizyonu kazandırabilmek” dedi.

“Geleceği şekillendiren projeler”

İbrahim Burkay, Bursa’nın tekstil, otomotiv endüstrisi, kimya ve makine gibi sektörlerde önemli bir merkez olduğunu, kentin güçlü üretim altyapısıyla uzay, havacılık, savunma sanayi, bilişim ve yazılım gibi yeni alanlara da odaklandığını söyledi. BTSO’nun son 13 yılda hayata geçirdiği projelerin bu dönüşümü desteklediğini dile getiren İbrahim Burkay, “Bizim ürettiğimiz projeler Türkiye ekonomisini de dönüştürecek potansiyelde. En önemli önceliklerimiz temsil ettiğimiz alanlarda geleceği şekillendirecek projeleri bir bir hayata geçirmek. BTSO olarak bütün çalışma prensibimiz bunun üzerine kurulu.” dedi.