Konuk heyete Bursa OSB’nin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Burkay, Türkiye’nin ilk OSB’si olarak her zaman örnek alındıklarını söyledi. Bölgede tüm hizmetlerin OSB yönetimi tarafından sağlandığını belirten Burkay, bu sistemin sürdürülebilirlik açısından büyük avantajlar sunduğuna dikkat çekti. Burkay, “Bölgemizde, elektrikten doğalgaza kadar tüm altyapı hizmetleri OSB Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilerek sanayimize en iyi şartlarda üretim yapabilme imkanı sunuluyor” diyerek yapının hem ekonomik hem de yönetsel anlamda güçlü bir model sunduğunu ifade etti.

“Sanayileşme, ekonomik büyümeyi de beraberinde getiriyor”

Sanayileşmenin ekonomik büyümeyi de beraberinde getirdiğini dile getiren Burkay, “Ülkelerin sanayileşme süreci ne kadar hızlanırsa, kalkınma düzeyleri de o kadar hızlı gerçekleşir” dedi. Bursa modelinin başarısı sayesinde ülke genelinde kurulan tüm organize sanayi bölgesinin başarıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Burkay, “Eğer bu tecrübemiz sizlere bir katkı sunarsa, bizler için en büyük mutluluk bu olur” ifadelerini kullandı.

“Uganda’daki sanayinin kalkınması için iş birliklerine hazırız”

Uganda Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Nusura Tiperu da “Bursa’da kurmuş olan bu sistemin aynısını ya da çok benzerini kendi ülkemizde de yapılandırmak isteriz. Aynı zamanda Uganda'daki sanayinin kalkınması için de bir iş birliği içerisinde olmaya hazırız” açıklamasında bulundu. Heyet Bursa OSB’deki sunumun ardından Atık Su Arıtma Tesisi, Bursa OSB İtfaiyesi, Ottoman Tekstil, Şahince Otomotiv fabrikalarına ziyaretler gerçekleştirip buralarda incelemelerde bulundu.