Ziyarette Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan geçen yıl bu döneme kadar 44, bu yıl ise 97 orman yangını yaşandığını ifade ederek, havanın sıcak olması, düşük nem ve fön rüzgarlarının bu artışa neden olduğunu söyledi. Şahan, yanan alanlara ilişkin çalışmaya hemen başlandığını yanan ağaçlarının kesiminin ardından 11 Kasım’da ağaçlandırma çalışmalarının başlayacağını, 21 Mart Dünya Orman Gününe sahaların tamamını hazır etmeyi planladıklarını da ifade etti. Şahan, Bursa iş dünyasının ağaçlandırmadan daha ziyade zorlu alanlarda bulunması gereken, helikopterlerin su alabileceği yangın havuzlarının yapımı konusunda destek verebileceğini de söyledi. Şahan, Bursa’nın orman alanlarına sayısı ve yerleri belirlenme aşamasında olan yeni yangın havuzları kazandırılmasının orman yangınıyla mücadelede önemli bir kazanım olacağını da belirterek, “15 metreye 15 metre ve 5 metre derinliğinde bin 100 ton kapasiteli bu havuzlar için çalışmamız sürüyor. ‘Ormana Bir Damla Su Ver’ sloganıyla hareket ediyoruz. İş dünyasının da katkılarını bekliyoruz” dedi.