Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin (OSB) sanayi üretimindeki artışa pozitif katkı sunduğunu belirterek, "OSB camiası olarak üretmeye, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat mottosuna katkı vermeye devam ediyoruz” dedi.

Haziranda sanayi üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3, bir önceki aya göre de yüzde 0,7 arttığını anımsatan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “OSB'lerimiz sanayi üretimindeki bu artışa pozitif katkı sunmuştur. Zira OSB'lerimizde üretimin en somut göstergelerinden biri olan elektrik tüketimi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı. OSB camiası olarak üretmeye, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat mottosuna katkı vermeye devam ediyoruz. Ancak bu dönemde sanayicilerimizin daha fazla desteğe ihtiyacı var, özellikle finansa erişimleri mutlaka desteklenmeli. Politika faizindeki düşüşlere paralel olarak ticari krediler de aşağıya inmeli” diye konuştu. Kütükcü, ülkedeki OSB sayısının 413, bu bölgelerdeki fabrika sayısının 68 bin, istihdamın da 2 milyon 700 bin olduğunu bildirerek, OSB'lerin, Türkiye'nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirdiğini dile getirdi.