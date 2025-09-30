TALSAD Başkanı Ali İhsan Yeşilova konuşmasında, sektörün hem güçlü yanlarını hem de karşılaştığı zorlukları dile getirdi. Türkiye alüminyum sanayisinin son 25 yılda ihracat odaklı büyüme sayesinde Avrupa’nın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline geldiğini hatırlatan Ali İhsan Yeşilova, son dönemdeki küresel krizlerin, enerji maliyetlerinin ve döviz-faiz-enflasyon dengelerinin sanayici üzerinde ciddi baskılar yarattığını söyledi. Yeşilova, “Türkiye alüminyum endüstrisini daha rekabetçi, sürdürülebilir ve döngüsel ekonomiyle uyumlu hale getirmek artık kaçınılmazdır. Bununla birlikte, sahip olduğu üstün özelikler sayesinde dünyadaki alüminyum üretimi ve tüketimi yıllık ortalama %5 seviyelerinde artmaktadır. Özellikle yeşil ekonominin getireceği güçlü talep artışı ile bu büyümenin daha da hızlanacağı ve şu an 72 milyon ton olan dünya birincil alüminyum üretiminin 2050 yılında 100 milyon tonu aşacağı tahmin edilmektedir” dedi.

Yeşilova Holding de fuarda stant açtı

Yeşilova Holding, Aluexpo 2025’te inovatif ürünlerini ve sürdürülebilir üretim yaklaşımını görücüye çıkardı. Standında, otomotivden raylı sistemlere, ekstrüzyondan yüksek basınçlı döküm uygulamalarına kadar farklı alanlara yönelik çözümler tanıtıldı.