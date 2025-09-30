Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın açıklamasına göre, kurumlar vergisi sıralamasında zirve Oyak Renault’un oldu. Renault, 2024 yılı faaliyetleri üzerinden 1 milyar 127 milyon lira vergi tahakkuk etti. 2’nci sırada Keskinoğlu, 3’üncü sırada Hastavuk, 5’inci sırada Erbak-Uludağ Pazarlama, 7’nci sırada ise Özdilek yer aldı. Sütaş 9’ucu sıraya yerleşirken, Yazaki Türkiye ise 10’unculuğu elde etti. Listenin 4, 6 ve 8’inci sırasında yer alan kurumlar vergisi mükellefleri, adlarının açıklanmasını istemedi.

İlk 4 gelir vergisi rekortmeni, adının açıklanmasını istemedi

Bursa’da 2024 vergilendirme döneminde en fazla vergi beyan eden Gelir Vergisi mükellefleri de açıklandı. Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın yayımladığı listeye göre, ilk 4 gelir vergisi rekortmeni, adının açıklanmasını istemedi. İlk 100’ün 5’inci sırasında İsmail Hakkı Yılmaz yer aldı. Yılmaz, 43 milyon 755 bin lira gelir vergisi ödeyecek. Açıklanan listede Şenol Şankaya 8’inci, Müjdat Sezer 10’uncu oldu.