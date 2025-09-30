Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” listesi, Bursa iş dünyası için gurur verici sonuçlar ortaya çıkardı. Türkiye genelinde 100 şirket arasında yer almayı başaran 4 Bursa firması, kent ekonomisinin üretim ve ihracattaki gücünü kanıtladı. Listeye Bursa’dan giren firmalar arasında Alle Tekstil, Metot Otomotiv, Nova Koltuk Sistemleri ve Art Geri Dönüşüm yer aldı.

Otomotiv ve tekstil yine zirvede

Bursa’nın köklü sektörleri olan otomotiv ve tekstil, bu yıl da listeye damga vurdu. Metot Otomotiv ve Nova Koltuk Sistemleri, küresel otomotiv pazarında Bursa’nın yan sanayi gücünü bir kez daha kanıtlarken; Alle Tekstil, dış giyim üretiminde büyümesini hızlandırarak ihracat kapasitesini artırdı. Geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren Art Geri Dönüşüm ise sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim vizyonuyla öne çıktı.

Türkiye ortalamasının 6 katı

TOBB raporuna göre Türkiye 100 şirketlerinin büyüme oranı, ülke ekonomisinin ortalamasının yaklaşık 6 katı seviyesinde gerçekleşti. Bursa’dan listeye giren firmaların bu başarıya ortak olması, kentin yüksek katma değerli üretim ve inovasyon gücünü gözler önüne serdi.

Hisarcıklıoğlu: “Girişimci umut doludur”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada Türkiye 100 şirketlerinin ortalama ciro büyümesinin yüzde bin 644 olduğunu belirterek, “Bu şirketler Türkiye’nin milli gelir artışının 6 kat üzerinde performans gösterdi. Aynı dönemde çalışan başına üretimlerini yüzde 718 artırdılar. Ayrıca her biri ortalama 127 kişiye istihdam sağladı ve toplam istihdamlarını yüzde 88 oranında artırdılar. Şirketlerin yüzde 67’si ihracat yapıyor ve tam 67 ülkeye ürün satıyor” şeklinde konuştu. Türk iş dünyasının geçmişte birçok zorlu süreci aştığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Girişimci karamsar olmaz, hep umut dolu olur. Dün yapabildiysek, bugün de yapabiliriz. Türkiye dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini alacak ve bunu hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 91’i bilgi teknolojilerine yatırım yaptı”

Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 şirketlerinin kuruluş yaş ortalamasının 12 olduğunu, yüzde 91’inin bilgi teknolojilerine yatırım yaptığını, yüzde 84’ünün ise çalışan eğitimi için kaynak ayırdığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Türkiye 100 şirketlerinin üçte ikisi, büyümelerini sürdürmek için finansmana ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla başta KOBİ’ler olmak üzere reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmalıyız” dedi.

“Bursa sanayisi gücünü kanıtladı”

Bursa iş dünyası temsilcileri, 4 firmanın elde ettiği başarıyı kentin girişimcilik ruhuna, nitelikli iş gücüne ve köklü üretim kültürüne bağladı. Uzmanlara göre bu şirketlerin Ar-Ge, ihracat ve dijitalleşmeye yapacağı yatırımlar, Bursa’yı önümüzdeki yıllarda daha üst sıralara taşıyacak.