Bu akreditasyon sayesinde laboratuvarda gerçekleştirilen analizlerin, uluslararası geçerliliğe sahip yöntemlerle yürütüldüğü resmî olarak belgelendi. Böylece Yeşil Çevre, hem sanayicilerin çevre duyarlılığını artırma hem de Bursa Ovası ile değerli su kaynaklarını koruma yönündeki çalışmalarını artık daha güçlü bir şekilde sürdürebilecek. Akreditasyonun kalite ve güvenilirliğe verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu belirten Yeşil Çevre Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, “TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonunu almaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu başarı, sanayicilerimize ve tüm paydaşlarımıza sunduğumuz hizmetin uluslararası standartlarda olduğunun en net kanıtı. Laboratuvarımızın teknik yetkinliğinin tescillenmesi, hem kooperatifimizin saygınlığını artıracak hem de hizmet verdiğimiz sanayi kuruluşlarının ürün ve süreçlerine duyduğu güveni güçlendirecektir.” diye konuştu.

“PAYDAŞLARIMIZIN MEVZUATLARA UYUM SÜREÇLERİNİ KOLAYLAŞTIRACAK”

Kooperatifin Danışmanlık ve Ortaklar Müdürü Gülçin Dündar ise akreditasyonun çevre vizyonu ve operasyonel mükemmellik açısından taşıdığı önemi vurgulayarak “TS EN ISO/IEC 17025 standardı, yalnızca bir kalite belgesi değil; aynı zamanda bilimsel doğruluğa ve sürekli iyileştirmeye olan bağlılığımızın bir simgesi. Bu akreditasyonla birlikte analiz süreçlerimizi daha da güçlendirecek, paydaşlarımıza güvenilir veriler sunmaya devam edeceğiz. Böylece hem çevre mevzuatına uyum süreçlerini kolaylaştıracak hem de sürdürülebilir ve çevreye duyarlı üretim hedeflerine katkı sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.