UİB Genel Sekreterliği toplantı salonunda gerçekleşen çalıştaya T.C. Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya çevrimiçi olarak katılım sağlarken, T.C. Ticaret Bakanlığı E-İhracat ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, E-İhracat Sekreteryası, E-İhracat Uzmanı Ali İhsan Bars ve Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil konuşmacı olarak yer aldı. TİM, Bakanlık ve UİB temsilcilerinin de hazır bulunduğu çalıştay, çok sayıda e-ihracat yapan firmanın temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşti. Çalıştay, UİB Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar’ın açılış konuşması ile başladı. UİB Genel Sekreterliği olarak, e-ihracat destekleri konusunda şimdiye kadar önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Mümin Karacakayalılar, “Bugüne kadar toplam 31 firmamızı e-ihracat destekleri kapsamına aldık. Destek ödeme başvurusu gerçekleştiren firmalarımıza 3 milyon 108 bin dolar karşılığı, 110 milyon lira tutarında destek ödemesi gerçekleştirdik. E-ihracat ekosisteminde daha geniş bir kesimin devlet desteklerinden faydalanabilmesi için önemli bir adım atıyoruz” dedi.

“Üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz”

Gerçekleştirilen programın firmalara destek mekanizmalarını anlatmanın yanı sıra, potansiyel e-ihracatçı firmaların belirlenmesi ve küresel pazarlara açılma yolları konusunda bilgilendirilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Karacakayalılar, “Bizler Genel Sekreterlik olarak, üyelerimizin bu desteklerden en iyi şekilde yararlanabilmeleri, süreci daha yakından tanımaları ve bu programların sunduğu fırsatları görebilmeleri için üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Bugünkü eğitim programımızın, üyelerimizin e-ihracat yolculuklarında rehberlik edeceğine ve sektörümüzün dijital dönüşümüne katkı sunacağına yürekten inanıyoruz. Bu programın hazırlanmasına ve gerçekleştirilmesine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyor, programımızın siz değerli katılımcılar ve ekosistemimiz adına verimli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“E-İhracat hacmimiz giderek büyüyor”

Programa çevrimiçi ortamda dahil olan T.C. Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ise ticarette geleneklerin değiştiği ve normal ticaret yollarının farklılaştığı bir dönemin yaşandığını belirtti. Mehmet Ali Kılıçkaya, konuşmasında “Dijitalleşme her geçen gün artıyor. Bu konuda ne kadar eğitim, çalıştay yaparsak, ne kadar çok birbirimizi dinlersek o kadar faydalı işler yaparız diye düşünüyorum. Son üç, dört yıllık dönemde bu konuda öncü olmaya çalıştık. Destek paketleri çıkardık, Kolay İhracat Platformumuzla çevrimiçi ortamda ihracatçılarımızın sorularını yanıtlıyoruz. Rehberler hazırladık ve daha birçok çalışmamızı hayata geçirdik. İhracatçılarımızla yaptığımız istişarelerden çıkan sonuçlarla çok özel destek paketleri hazırladık. Hem maddi desteklerimiz hem de bilgilendirme çalışmalarımızla ülkemizi e-ihracatını arttırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda iyi bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim ancak hedefimiz bunu toplam ihracatın yüzde 10’una çıkarmak. Bunun yaparken de kapasiteyi, arzı arttırmak hem de ticaret yollarını hızlandırmak için altyapımızı güçlendirmemiz ve pazarlamayı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Biz de bakanlığımız olarak her başlıkta çalışmalar yürütüyoruz. Devletin rolü yol açmaktır, yol göstermektir, bir noktada destek olmaktır ancak başarılara imza atanlar değerli ihracatçılarımız. Bu anlamda bugün gerçekleştirilen organizasyonun çok değerli olduğunu düşünüyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“E-İhracat sektörü sürekli gelişiyor”

T.C. Ticaret Bakanlığı E-İhracat ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal da konuşmasında, dünya genelinde gayri safi milli hasılanın 105 trilyon dolar olduğunu hatırlattı. Bu meblağın yaklaşık 33 trilyon dolarını perakende sektörü sağladığını ifade eden Hasan Önal, “Perakende sektörünün oluşturduğu meblağın 6.3 trilyon dolarını yani yüzde 20’sini ise e-ticaret sağlıyor ve e-ticaret sektörü sürekli olarak büyümesini sürdürüyor. Dünya ekonomisine baktığımızda artan oranda bir büyümeden bahsedemiyoruz ancak ticaret dönüşüyor, ticaret dijitalize oluyor. Bu dönüşümün en önemli sebepleri teknoloji, küreselleşme ve sonrasında ise mobilite. Artık insanlar cep telefonları ile bilgiye çok rahat ulaşabiliyorlar, internetin veri aktarım hızı çok yükseldi” şeklinde konuştu.