Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Sektör Buluşmaları toplantılarının üçüncüsü, hazır giyim konfeksiyon, dokuma ve iplik firmaları temsilcilerinin katılımıyla DOSAB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, sektör temsilcileri bir araya gelerek mevcut durum, gelişmeler ve olası iş birliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Katılımcılar, sektörel sorunlar ve çözüm önerileri konusunda fikirlerini paylaşırken, bölgedeki üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejiler de masaya yatırıldı. DOSAB yönetimi, bu buluşmaların sektörler arası iletişimi güçlendirmeyi ve ortak projeler geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı.