Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesine yönelik çalışmaların resmen başladığını duyurdu. Başkan Özel, “Gıda İhtisas OSB için bakanlık nezdinde somut adımlar atılıyor. Komisyon kuruldu ve yer tespiti için incelemeler başladı” ifadesini kullandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Sanayi ve Teknoloji Bursa İl Müdürü Aydın Bakoğlu’nu Tarihi Belediye Binası’nda ağırladı. Görüşmede, Yenişehir’in sanayi yatırımları ve özellikle Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi detaylı şekilde ele alındı. Başkan Ercan Özel, Yenişehir’in güçlü tarım altyapısını sanayiyle destekleyecek projeler için çalıştıklarını vurgulayarak, “Göreve geldiğimiz günden bu yana istihdamı artıracak her adımı titizlikle planlıyoruz. Gıda İhtisas OSB ile birlikte ilçemizdeki 12 bin kişiye iş kapısı olmasını hedefliyoruz” dedi.

Yeni yatırımların önü açılıyor

Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi (YOSAB) ile ilgili Başkan Ercan Özel’in talimatıyla yürütülen İmar Revizyon Çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi. Akademisyenler ve şehir plancılarından oluşan uzman bir ekip tarafından sürdürülen çalışmalar sayesinde, YOSAB yatırımcılara daha cazip hale geliyor. Başkan Ercan Özel, “Girişimlerimiz sonucu hazırlanan imar planlarımızın revizyon sürecinde sona yaklaştık. Bu sayede yeni yatırımların önündeki engeller kaldırılıyor, sanayi bölgemiz yatırımcılar için daha ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir hale geliyor” diyerek, bu gelişmenin istihdam ve ekonomik büyüme açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Yenişehir’in kalkınması için önemli adım

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in yoğun girişimleri sonucunda, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesine yönelik çalışmalar resmen başlamış durumda. Bakanlık yetkilileri ilçeye gelerek yerinde incelemelerde bulundu ve şu anda yer tespiti süreci yürütülüyor. Başkan Ercan Özel, bu adımın verdiği sözlerden birinin daha hayata geçmesi anlamına geldiğini vurgulayarak, “Yenişehir’in kalkınması için söz verdiğimiz her projeyi bir bir hayata geçiriyoruz” dedi.