KOBİ’lerin finansman sıkıntısını hafifletebilmek amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 8 Temmuz itibariyle başlatılan Nefes Kredisi, 23 bin 515 firmaya ulaştı ve KOBİ’lere bu yolla yaklaşık 30 milyar TL destek sağlandı. TOBB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: “KOBİ’lerimizin yaşadığı finansmana erişim sıkıntılarını hafifletmek amacıyla 8 Temmuz 2025’te başlattığımız TOBB Nefes Kredisi kapsamında, yalnızca bir ay gibi kısa bir sürede 23 bin 515 firmamıza, KGF özkaynak kefaleti ve 8 banka işbirliğiyle yaklaşık 30 milyar TL kredi sağladık. Böylece belirlenen kredi limitine ulaşılarak başvuru süreci tamamlandı. Üretim ve ticaretin sürekliliği için KOBİ’lerimizin uygun koşullarda finansmana erişmesi hayati önem taşıyor. Bu nedenle iş dünyamızın Nefes Kredisi talebinin karşılıksız kalmadığını görmek bizler için memnuniyet vericidir. Bu uygulamanın hayata geçmesinde gösterdikleri duyarlı ve yapıcı yaklaşımlar için Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e ve TCMB Başkanımız Sayın Fatih Karahan’a teşekkür ediyoruz. Nefes Kredisi’ne gelen yoğun talep üzerine kredi tutarının artırılması yönündeki talebimizi ilgili makamlara ilettik. Talebimiz olumlu karşılanırsa, ilave limit de hızla KOBİ’lerimizin kullanımına sunulacaktır. KOBİ’lerimizin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle finansmana ulaşması; daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat, dolayısıyla daha güçlü bir ekonomi demektir.”

Hisarcıklıoğlu, öncelikli konunun finansmana erişim olduğunu söylerken, “Kredi limitleri ve ticari kredi kartlarına ilişkin yaşadığımız sorunları anlatacağız. Geçtiğimiz ay yine Merkez Bankamız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın izniyle Nefes Kredisi'ni yapmıştık. Yaklaşık bize verilen miktar 30 milyar liraydı. Neredeyse 1 haftada bu bitti. İlave limiti de isteyeceğiz. Bunu da üyelerimizin kullanması için devreye alacağız” açıklamasında bulundu.