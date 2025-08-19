ÖZEL HABER

GÖKSEL BAŞARAN – HIDIRCAN KAYA

Bursa iş dünyası, Ar-Ge yatırımlarına hız vererek inovasyon ve sürdürülebilir üretimde öncü olmayı hedefliyor. Şirket yöneticileri, teknoloji geliştirme ve dijital dönüşüm projeleriyle küresel rekabette güçlü bir konuma odaklanıyor.

Şirketlerden holdinglere kadar birçok kurum, ürün geliştirme, üretim süreçlerini optimize etme, yapay zeka ve Endüstri 4.0 uygulamalarını yaygınlaştırma konularında önemli adımlar atıyor. Ar-Ge merkezleri ve üniversite-sanayi iş birlikleri sayesinde hem verimlilik hem de kalite standartları yükseltilirken, çevre dostu üretim uygulamalarıyla da sürdürülebilirlik hedefleri güçleniyor.

Bursa’da faaliyet gösteren şirketler ve sektör temsilcileri, Ar-Ge ve inovasyon odaklı yatırımlarını artırarak hem yerel hem de küresel pazarda güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyor. Otomotivden tekstile, makine imalatından kimya sektörüne kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren firmalar, yenilikçi projeler, dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim stratejileriyle dikkat çekiyor.

Artan küresel rekabet karşısında yenilikçi çözümler geliştirmenin, yüksek katma değerli ürünler üretmenin ve dijital dönüşümü tamamlamanın stratejik önemi vurgulanıyor. Bursa iş dünyası, önümüzdeki dönemde Ar-Ge yatırımlarını daha da artırarak Türkiye’nin teknoloji ve üretim üssü olma vizyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

Baran Çelik

Beyçelik Holding CEO

Otomotiv sektöründeki değişime ayak uydurduk

Beyçelik Holding olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde çağa ayak uydurmak için Ar-Ge ve teknolojiye yatırım yaparak dönüşüme öncülük etmeye devam ediyoruz. Topluma ve çevreye değer katma vizyonuyla hareket ederken sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm süreçlerinin merkezine yerleştiriyoruz. Grup bünyesinde 1 tanesi rüzgâr türbini kule üretimi alanında, 4’ü ise otomotiv yan sanayi alanında olmak üzere toplam 4 Ar-Ge Merkezimiz, 1 Tasarım Merkezimiz bulunuyor. Rüzgar türbini kule üretimi, kalıp ve teçhizat üretimi ve şasi mekanizmaları üretimi faaliyeti gösteren 3 Ar-Ge Merkezimiz kendi sektörlerinde ve alanlarında ilk Ar-Ge Merkezi olma özelliğini taşıyor. Son yıllarda değişen ve gelişen otomotiv sektöründe rekabetçiliğimizi korumak adına Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine yoğunlaştık. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmaların ödüllendirilmesi de bizim için ayrıca gurur verici oluyor.

Ahmet Özkayan

Ermaksan YKB Vekili ve Genel Müdürü

Ciromuzun % 5’ini Ar-Ge’ye ayırıyoruz

Ermaksan olarak ürettiğimiz makineler, bugün 120’den fazla ülkede kullanılmakta ve bu geniş ihracat ağı, firmamızın uluslararası arenadaki başarısının güçlü bir göstergesidir. Yüksek kaliteli ve yenilikçi ürünlerimiz sayesinde global pazarda önemli bir konuma sahibiz ve bu başarıyı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Ar-Ge çalışmalarına büyük bir önem veriyor ve ciromuzun yüzde 5’ini bu alana ayırıyoruz. 10.000 metrekarelik modern Ar-Ge merkezimizde, fiber lazer teknolojileri, yeni makine modelleri, Endüstri 4.0 uygulamaları ve eklemeli imalat (3D yazıcı) gibi ileri teknolojilere yönelik projeler yürütmekteyiz.

Yalçın Aras

Gökçelik YKB

Yenilikçi uygulamalar kullanıcıların ilgisini çekiyor

Raf ve depo sistemleri alanında yarım asırlık deneyimiyle global bir marka haline gelen Gökçelik, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve dijital teknolojiye yaptığımız yatırımlarla sektörünün lider firmalarından biri olmaya devam ediyor. Ar-Ge birimimiz tarafından geliştirilen ve tasarlanan; radyo frekans kontrolü, uzaktan arıza tespiti ve performans izleme, fifo ve lifo projelerine uyumlu, çarpışma önleyici sensör donanımları, lityum iyon pil teknolojisi, 1,5 tona kadar taşıma kapasitesi ve raporlama özelliğine sahip mekik sistemi, adeta akıllı telefon teknolojisi ile yarışır bir ürün olarak kullanıcıların ilgisini ve beğenisini toplamayı başarıyor.

Şahinler Metal Makine

Müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarıyoruz

Şahinler Metal Makine, 73 yıldır sektöre yön veren yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkıyor. Özellikle sac işleme, profil ve boru kıvırma, hidrolik kombine makas gibi alanlarda uzmanlaşan şirket, beş kıtada 120 ülkeye ihracat yaparak Türkiye’nin önde gelen makine üreticileri arasında yer alıyor. Firma, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, üretim süreçlerini sürekli olarak iyileştiriyor. Yapay zeka ve dijitalleşme alanındaki yatırımlarıyla, üretim verimliliğini artırıyor ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarıyor. Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veren Şahinler Metal Makine, sektöre yeni ürünler ve teknolojiler sunmayı hedefliyor.

Muzaffer Çilek

Çilek Mobilya CEO

Sürdürülebilir büyüme ile her gün güçleniyoruz

2015’te yüksek katma değerli ürünler üretmek, sektörde kullanılan teknoloji seviyesinin yükselmesine katkı sunmak, gelişme hedeflerini belirlemek, ulusal ve uluslararası akademik iş birlikleri kurmak, tüm bilgi varlıklarının fikri sınai ve mülkiyet haklarını koruyarak yönetmek hedefiyle Çilek Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçirerek, sektörümüzde bir ilki gerçekleştirdik. Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanmış Ar-Ge Merkezimizde süreç, ürün ve yazılım geliştirmek faaliyetleri kapsamında bilimsel temelli pek çok projeye imza attık. Merkezimiz, yenilikçi çözümler üretme hedefi doğrultusunda, ileri teknolojiye dayalı araştırmalar gerçekleştirerek, sektördeki öncü konumumuzu pekiştirdi. Bu projeler sayesinde sanayiye katma değer sağlayacak nitelikte inovatif ürünler geliştirdik. Ar-Ge ekibimiz, Çilek, Bursa’da 50 bin metrekarelik son teknolojiyle donatılmış üretim tesisiyle sektöre öncülük ediyor. 700 çalışanıyla 3 vardiya 24 saat kesintisiz üretim yapan şirket, yılda 500 bin modül üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. 2023 yıIında yüzde 44 ciro büyümesi yakalayan şirket 2024 yılında bu oranı yüzde 55’e çıkarttı. 20 yılda 375 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Çilek, küresel pazarda Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor. Süreç iyileştirmelerinden kompleks yazılım entegrasyonlarına kadar geniş bir yelpazede çalışarak, sektördeki en güncel teknolojik trendleri takip etmekte ve uygulamakta. Bu çabalarımız, sürdürülebilir büyüme ve teknolojik ilerlemeye olan katkımızı her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Levent Akyapak

Akyapak Makine Yönetim Kurulu Başkanı

Yazılıma ciddi yatırımlar yapıyoruz

Akyapak Makine olarak, 60 yılı aşkın tecrübemizle teknolojik dönüşüme, yeni ürün ve kullanıcı ara yüz tasarımına, inovasyona, Ar-Ge’ye ve yazılıma yatırımlar yaparak büyüyoruz. Endüstrileri güçlendirerek daha iyi ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Kendimizi geliştirmek için kendimize üretim yapıyoruz ve bu da bizi oldukça güçlü kılıyor. Firma olarak teknolojik dönüşüme, yeni ürün ve kullanıcı ara yüz tasarımına, inovasyona, Ar-Ge’ye ve yazılıma ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin parçasından tasarımına, entegrasyonundan yazılımına kadar yerli olması sadece bize değil, ülkemize de önemli katkılar sağlayacaktır.

Ayhan Korgavuş

Ünver Group YKB

Dijitalleşme ile % 100 büyüme gösterdik

Otomotiv yan sanayi sektöründe kalite, inovasyon ve müşteri odaklı üretim anlayışıyla fark yaratan firmamız, 45 yıllık köklü geçmişiyle ulusal ve uluslararası pazarda güçlü bir konumda yer almaktadır. Şirket olarak, elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlar (EV/FCEV) için kritik bileşen üretimine yatırım yaparak sürdürülebilir mobilite çözümlerinde öncü konumda olmayı sürdürüyoruz. Son 3 yılda dijitalleşme, Ar-Ge ve makine parkuru yatırımlarıyla yüzde 100 büyüme gösteren Ünver Group olarak, otomotiv sektöründe işbirlikçi bir konum elde etmeyi hedefliyoruz.

Arzu Işık

Işıksoy Tekstil YKÜ

Doğayı koruyoruz, su tüketimini sınırlıyoruz

Sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim anlayışıyla karbon ayak izini azaltmak, su ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Döngüsel ekonomiye katkı sağlamak adına üretim süreçlerinden kaynaklanan atıkları geri dönüşüme kazandırıyoruz, su tüketimini ise en aza indirerek sürdürülebilir üretimi destekliyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde enerji verimli filtrasyon sistemleri geliştirerek çevre dostu üretimi daha da ileri taşıyoruz. Işıksoy Tekstil olarak, sürdürülebilirlik bizim için yalnızca bir zorunluluk değil, gelecek nesillere karşı bir sorumluluktur.

Orhan Er

Erler Group YKB

Uluslararası projelerde yer almayı sürdürüyoruz

ERLER Group, enerji verimliliğini artıran yeni nesil makinelerimizle hem üretim maliyetlerini düşüren hem de çevre dostu çözümler sunarken, 50’yi aşkın ülkeye ise ihracat yapıyoruz. Erbend Makine olarak, yüksek kalite standartlarında ürettiğimiz makineleriyle dünya genelinde halen 50’yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge destekli inovasyon çalışmaları sayesinde küresel rekabet gücünü artırırken, enerji verimliliği sağlayan teknolojileri ile üretim süreçlerini daha ekonomik hale getiriyoruz. Erbend Makine’nin ürün gamında yer alan otomatik panel bükme makineleri, farklı kalınlıklardaki sac metallerin işlenmesine olanak tanıyarak birçok sektöre çözüm sunuyoruz.

Osman Güler

Elektroteks YKB

Robotik sistemleri entegre etmek istiyoruz

Firma olarak, üretim süreçlerine robotik sistemleri entegre etme konusunda uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz. Yatak üretiminde kullanılan malzemelerin esnekliği nedeniyle robot teknolojilerinin tam adaptasyonu zor olsa da 5-6 yıldır bu alanda çalışıyoruz ve olumlu sonuçlar elde ettik. Hedefimiz, dünya genelinde robotik entegre edilmiş ‘karanlık fabrikalar’ kurarak üretimi minimum insan müdahalesiyle sürdürmek. Dijital dönüşüm kapsamında ERP ve CRM sistemleriyle üretim süreçlerini ve müşteri ilişkilerini etkin biçimde yöneterek, sürekli yenilenen Ar-Ge projeleriyle teknolojik üstünlüğü pekiştiriyoruz. Her ay yeni projeler geliştiriyor ve geniş ürün yelpazemizle sektörde fark yaratıyoruz.

Melih İyigüllü

Akiş Boya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Çevre dostu üretime özen gösteriyoruz

Akiş Boya, 1956 yılında boya sektörüne adım atarak kurulmuş ve o günden bugüne 69 yıllık köklü geçmişiyle sektörde öncü konumda yer almaktadır. Kurucumuzun vizyonu doğrultusunda, başlangıçta küçük bir üretim tesisiyle faaliyetlerine başlayan firmamız, yıllar içinde sürekli büyüyerek modern üretim tesisleriyle müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Uzman ekibimizle Ar Ge birimimiz, yeni nesil sanayi boyaları geliştirmek için sürekli çalışmaktadır. AR-GE bütçemizle, çevre dostu, yüksek performanslı ve dayanıklı boya çözümleri üretmeye odaklanıyoruz. Son yıllarda geliştirdiğimiz teknolojik ürünler arasında; düşük VOC (uçucu organik bileşik) içeren çevre dostu boyalar, yüksek korozyon direncine sahip endüstriyel kaplamalar, hızlı kuruma ve yüksek dayanıklılık sağlayan yenilikçi reçine sistemleri bulunmaktadır.

Fatih İğrek

İğrek Makine Ar-Ge Müdürü

Ürünlerimizin rekabet gücünü artırıyor

İğrek Makine olarak, Ar-Ge çalışmalarına yaptığımız yatırımlarla hem yerli üretimi destekliyor hem de global pazarda adımızdan söz ettiriyoruz. Mekanik gelişmeler, güçlü ve hassas üretim için her gün kendimizi geliştiriyoruz. Yerli üretim CNC tezgahlarımız, Endüstri 4.0 yetenekleriyle donatıldı. Akıllı takip sistemleri, uzaktan servis ve çarpışma engelleme teknolojileri gibi özellikler, ürünlerimizin rekabet gücünü artırıyor. FR800T ve FR1000T serilerimiz, 1 metre çaplı freze-torna işleme merkezleridir, otomotiv ve havacılık sektörlerinde büyük ilgi görecek, ithal makine ikhamesi zorunluluğunu azaltacaktır.

Oktay Akyıldız

NUKON Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Teknolojiyi sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz

Nukon olarak, fiber lazer kesim teknolojisindeki güçlü altyapımızı geliştirmeye devam ederken güvenilirlik, dayanıklılık ve özelleştirilebilir çözümler sunuyoruz. Amacımız, sektörün lideri olan son teknoloji fiber lazer kesim makineleriyle üretim süreçlerini iyileştirmek ve endüstriyel verimliliği artırmaktır. Ar-Ge çalışmalarımızda, teknolojiyi sürekli geliştirmeyi, rekabet avantajı elde etmeyi ve her zaman daha yüksek kaliteye ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda Avrupa’nın en büyük 5 fiber lazer kesim üreticisi arasında yer alıyoruz. Ürünlerimizi yaklaşık 50 farklı ülkeye ihraç ediyoruz. Gelecekteki hedeflerimize odaklanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurt dışındaki satış ekibimiz ve bayilerimiz aracılığıyla markamızın tanınırlığını daha geniş coğrafyalarda artırmaya yönelik çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz.

Isıtan Makine

Isıtan Makine’den önemli atılım

Isıtan Makine, üretiminin yüzde 80’ini ihraç ederek sektörde önemli bir yere sahip. 85 ülkeye makine ihracatı gerçekleştiren firma, yeni pazarlara açılma hedefiyle Ar-Ge ve yeni model geliştirme çalışmalarına da büyük önem veriyor. Isıtan Makine, üretiminin yüzde 80’ini ihraç ederek sektörde önemli bir yer edinmiş durumda. Özellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika’ya yoğun ihracat yapan şirket, toplamda 85 ülkeye makine satışı gerçekleştiriyor. Yeni pazarlara açılma hedefiyle Ar-Ge ve yeni model geliştirme çalışmalarına da büyük önem veriyor. Otomotiv, araç ekipmanları, mobilya ve iklimlendirme gibi çeşitli endüstrilerde faaliyet gösteren Isıtan Makine, 65 yıllık deneyimiyle pek çok global markanın tedarik zincirinde önemli bir rol oynuyor. Şirketin üretimini yap tığı makineler, günlük yaşamda kullandığımız ürünlerin imalatında etkin olarak kullanılıyor.

Şinasi Güneş

Bemis YKB

Sektördeki liderliğimiz giderek pekişiyor

30 yılı aşan deneyimimizle endüstriyel elektrik malzemeleri sektöründe öncü bir markası haline gelen Bemis Teknik Elektrik, elektrikli araç şarj sistemleri ve çevre dostu uygulamalarla da adından söz ettiriyor. Şirketimiz, bugün 11.000 metrekare kapalı alanda üretim faaliyetlerini sürdürüyor ve 63 farklı ülkeye ihracat yaparak 7 kıtada faaliyet gösteriyor. Küçük bir atölyede başladığımız yolculuğumuzu, 2018 yılında Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki modern tesislerine taşıdık. Ar-Ge’den üretime kadar tüm süreçleri kendi bünyemizde gerçekleştirerek sektördeki liderliğini pekiştiriyor. Avrupa’da Polonya, Ukrayna, Almanya ve İspanya gibi ülkelerde güçlü bir varlık gösteriyoruz.

İsmail Tatar

İbraş Kauçuk Genel Müdürü

Üniversitelerle iş birliğimizi geliştirmeye devam ediyoruz

Ar Ge Merkezi bünyemizde 4 personel çalışıyor. İbraş bünyesine son 5 yılda yeni dahil olan proses parkurlarıyla plastik ekstrüzyon ve termoform süreçlerinin devreye alma çalışmaları gerçekleştirildi. Üniversitelerle de iş birliğimizi sürdürüyoruz. Bursa Teknik Üniversitesi’nde yürütülen TÜBİTAK projesi başta olmak üzere, çeşitli çalışmalarda etkileşim halindeyiz. Üniversite - Sanayi iş birliği kapsamında Stajyer Geliştirme Programları ile Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerine stajyerlik yapma fırsatı veriyoruz. Teknik fakültelerin öğrencilerine iş hayatını deneyimleme fırsatı sunarken, aynı zamanda öğrencilerin edindiği yeni nesil deneyimlerden de faydalanıyoruz.

Taner Yılmaz

May Fren YKB

Ürettiğimiz ürünleri koruma altına aldık

Ar-Ge, dijitalleşme ve çevreci üretim süreçleriyle sektörde fark yaratan şirketimiz, büyüme ve inovasyon odaklı çalışmalarına devam edecek. May Fren olarak, geçtiğimiz yıl ciromuzun yüzde 6,2’sini Ar-Ge’ye ayırdık. Basınç sensörleri, kaliper sensörleri ve elektro mekanik valfler olmak üzere 41 adet patent ve faydalı modelle, ürettiğimiz ürünleri koruma altına aldık. 45 yıllık üretim alanındaki tecrübemizi, ülkemizin ihtiyacı olan her alanda, her zaman kullanmaya hazırız. May Fren olarak bizim sunmuş olduğumuz arıza tespit cihazları, hem geri dönüşüm konusunda ciddi bir artı yaratmakta hem de pazardaki tüketicilere alternatif fiyatlı ve 1 yıl garantili ürün sunabilmek adına da çok ciddi avantajlar sağlamaktadır. Şu ana kadar Türkiye ve dünya genelinde 120’ye yakın servis noktasına ulaştık.

Özgür Orakçı

Orakçı Şirketler Grubu YKB

Ar-Ge projelerini kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz

Orakçı Grubu olarak, yatırımlarımız ve yenilikçi stratejilerimizle, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki etkinliğimizi artırmaya ve Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Orakçı Makina, ürün çeşitliliği, esnek ve yenilikçi tasarım anlayışıyla sektörde hem yerel hem de uluslararası düzeyde güçlü bir konuma sahip. Orakçı Makina bünyesinde Sanayi Bakanlığı onaylı bir Tasarım Merkezi de bulunuyor ve burada özgün fikirleri ve uzmanlığıyla dikkat çeken güçlü bir tasarımcı ve mühendis ekibimiz görev yapıyor. Böylece, ürettiğimiz ekipmanların Ar-Ge projelerini de tamamen kendi bünyesinde gerçekleştiriyoruz.

Serdar Sağlam

Yavuzlar Dişli YKB

Sektördeki değişime liderlik etmeyi amaçlıyoruz

Yavuzlar Dişli olarak, Türkiye’nin önde gelen dişli üre ticilerindeniz. 1996 yılında Bursa’da üç girişimcinin bir araya gelmesiyle standart zincir dişli üretimine başladık. Zamanla ürün yelpazesini genişlettik ve 2020’li yıllara gelindiğimizde ise özel zincir dişliler, pinyon dişliler, kremayer dişliler, triger dişliler ve birçok özel makine yedek parçasının imalatını gerçekleştirmeye başladık. Büyüme stratejilerimiz arasında Ar-Ge ve dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. Ar-Ge çalışmalarının toplam bütçe içindeki payını her geçen gün artırırken sektördeki değişimlere liderlik etmeyi hedefliyoruz. Dijitalleşmede ERP sistem entegrasyonu ve web sistemimiz üzerinden kullanılacak yeni sistemler üzerinde çalışıyoruz. Amacımız, müşterilere daha etkileşimli bir deneyim sunarak öncü bir konumda olmak.

Şafak Çetiner

Bekamak Satış Direktörü

Özel çözümler sunmayı hedefliyoruz

Günümüzde artan enerji ve iş gücü maliyetleri, firmalar için rekabeti her zamankinden daha zorlu hale getiriyor. Bu durum, müşterilerimizi standart makineler yerine, üretim hatlarına özel, operatör ihtiyacını azaltan yenilikçi çözümler arayışına yönlendiriyor. Biz de güçlü Ar-Ge altyapımız ve dinamik mühendis kadromuz sayesinde, bu taleplere hem fiyat-performans açısından hem de termin süresi bakımından tatmin edici çözümler sunabiliyoruz. Bugüne kadar Türkiye’deki büyük kurumsal çelik üreticileri için başarılı projeler gerçekleştirdik. Bu projeler sayesinde birçok müşterimiz üretim verimliliğini artırdı. Önümüzdeki dönemde, artan tecrübemiz ve yatırımlarımızla Avrupa ve Amerika’daki büyük kurumsal firmalara da özel çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bu strateji doğrultusunda, düşük maliyetli üreticilerle rekabet ettiğimiz segmentte kaybedebileceğimiz pazar payını, üst segmentteki rakiplerimizden alarak sağlıklı büyümemizi sürdüreceğiz.

Mustafa Gümüş

Gümüş Enerji YKB

Enerji verimliliğini ön planda tutuyoruz

Gümüş Enerji olarak, çevreye duyarlıyız. Üretim süreçlerinde enerji verimliliğini ön planda tutarak, karbon ayak izini azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vererek, yeni teknolojileri takip ederek ürünlerini sürekli geliştiriyoruz. Son olarak “Q TERM” projemiz TÜBİTAK’ın “Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı” kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Nurcan Özdemir

EPSA Yalıtım YKB

Uluslararası arenada rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz

Yapı kimyasalları ve ambalaj sektörüne yönelik inovatif çözümleriyle fark yaratmaya devam ediyoruz. Yüksek kalite standartları, Ar-Ge odaklı üretim anlayışı ve sürdürülebilir teknolojilerle sektördeki öncü rolünü pekiştiriyoruz. Endüstri 4.0 tabanlı makine parkuru, dijitalleşme ve otomasyon yatırımları, sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışı ile hem iç pazarda hem de uluslararası arenada rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz.

Özgür Yıldız

SİFF Elektromekanik Genel Direktörü

İnovatif çözümler sunuyoruz

30 yılı aşkın deneyimi ile teknolojiyi ve sürdürülebilir üretim anlayışını harmanlayarak, global pazarda faaliyet gösteren firmaların özel makine ve ekipman ihtiyaçlarına yönelik inovatif çözümler sunuyoruz. Kuruluşumuzdan günümüze, sürekli gelişim, dijital dönüşüm ve çevreye duyarlı üretim prensipleriyle hareket ederken uluslararası kalite belgeleri, Ar-Ge projeleri ve yenilikçi ürün portföyüyle sektörün liderlerinden biri olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Standart kaynak makinelerinin ötesinde, müşteri ihtiyaçlarına özel kaynak makineleri ve otomasyon sistemleri üretimine ağırlık veriyoruz. Bursa’da ürettiğimiz yüksek teknolojiyi 22 ülkeye ihraç ederek adımızdan söz ettiriyoruz.

Yağmur Ertoksöz

Oktay Holding Dış Ticaret Sorumlusu

Zorluklara çözüm sunuyoruz

Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Hertz Motor ve Heinz Linear bünyesinde yürütülen projelerle, CNC, otomotiv ve çelik sanayideki zorluklara çözümler sunuyoruz. 4 manyetik çubuktan oluşan sac ayırıcılar ve pratik gönyeler, sektörde büyük ilgi görüyor.

İldem Doğan

Gotec-G Türkiye Genel Müdürü

Ortak bir standartta gelişim sağlıyoruz

En son teknolojilerle ekonomik ve çevre dostu çözümler sunan Gotec, yüksek ürün kalitesini güvence altına almak amacıyla küresel çapta standartlara uygun kalite yönetim sistemi ile sürekli olarak gelişimini sürdürmektedir. Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem veriyoruz ve ana Ar-Ge merkezlerimiz ise Polonya şubesinde bulunuyor. Elde edilen bulgular ve çözümler, global çapta tüm şubelerimize aktarılıyor ve bu sayede Gotec Group olarak ortak bir standartta gelişim sağlıyoruz.

İlkay Yıldırım

Burpol Genel Müdürü

Çevre dostu ürünler geliştiriyoruz

Başarıyı sürdürülebilir kılmak için en önemli unsurlardan biri inovasyon. Ar-Ge çalışmalarımıza sürekli yatırım yaparak daha çevre dostu, daha verimli ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel ürünler geliştiriyoruz. Özellikle bio katkılı ham maddeler ve düşük karbon ayak izine sahip ürünler gibi yenilikçi projelerimizle sektörde fark yaratıyoruz. Bu sektörde başarılı olmak için kendimi ve ekibimi sürekli geliştirmek de çok önemli. Yeni teknolojileri takip ediyor, sektörel trendleri analiz ediyor ve üretim süreçlerimize adapte ediyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı çalışmayı bir ilke haline getirdik. Güçlü iş birlikleri kurmak, uzun vadeli başarısının temel taşıdır. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla güvene dayalı ilişkiler kurarak, karşılıklı değer yaratan projeler geliştiriyoruz. Aynı zamanda yerel ve global düzeyde yeni pazar fırsatlarını değerlendirerek ağımızı genişletiyoruz.

Türkay Eyrice

Eyrice Dental Grubu YKB

Sektörde inovasyonun öncüsü olmayı hedefliyoruz

Eyrice Dental Grubu olarak, yeni fabrika yatırımıyla sadece büyük bir üretici olmakla kalmıyor, aynı zamanda sektörde inovasyonun öncüsü konumuna da yükselmeyi amaçlıyoruz. Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vererek, sürekli olarak yeni teknolojiler kullanıyoruz. Bu sayede, müşterilerimize kişiye özel ve yüksek kaliteli diş protezleri sunabiliyoruz. Eyrice Dental Grubu olarak, çevreye duyarlı üretim anlayışıyla hareket ediyoruz. Enerji verimliliği, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularına büyük önem veriyoruz. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerine destek olarak topluma katkı sağlıyoruz.

İbrahim Altıparmak-Mesut Barut

Nümerik Mühendislik ve OEMAK Makine Kurucu Ortağı

Tasarım ve üretimde destek oluyoruz

İhracat, bizim için önemli bir büyüme potansiyeli. Ürünlerimizin kalitesine ve teknolojisine güveniyoruz. Hedefimiz, ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak ve özellikle Amerika pazarında büyümek. Ar-Ge, bizim için bir tutku. Yeni teknolojiler geliştirmek, inovatif ürünler ortaya koymak bize büyük bir mutluluk veriyor. Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlar sayesinde sektörde öncü bir konuma ulaştık. Ar-Ge ekibimiz, tasarım, mekanik, yazılım ve otomasyon alanındaki çalışmalarını geliştirerek sürdürüyor. Nümerik Mühendislik, bünyesinde oluşturduğumuz Oemak Machine markası ile birlikte tasarımı, imalatı ve mühendisliği kendine ait olan makinelerini dünyaya ihraç ediyoruz. Mekanik üretim ve tasarım konusunda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve oluşturduğumuz yetkin kadromuz ile yalnız kendimiz için değil, diğer makine üreticileri için de tasarım ve üretim desteği sunuyoruz.

Ufuk Erdoğan

ERBAB Genel Müdürü

Savunma sanayiinin gururuyuz

ERBAB Otomat olarak, 40 yılı aşkın tecrübemiz, Ar-Ge yatırımlarımız ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızla Türk savunma sanayisinin gururu olmaya devam ediyoruz. Firma olarak, gelecekte de hem yerel hem de global pazarda başarılarımızı artırmayı hedefliyoruz. Ar-Ge merkezimizde 3 projemiz TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Bu projeler, üretim süreçlerinde yapay zeka ve akıllı sistemler kullanarak kaliteyi artırmayı hedefliyor.

Volkan Tezelli

İntersam Etiket Ortağı

Dijitalleşmede sektöre öncülük ediyoruz

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını odak noktamıza alarak ürünler geliştiriyoruz. Onlar bize hayallerini aktarıyor, biz de bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için Ar-Ge çalışmalarına odaklanıyoruz. Sonuç olarak, müşterilerimizin istediği özel ürünü başarıyla imal ediyoruz. Dijitalleşme ve inovasyon alanında da sektöre öncülük ediyoruz. ERP ve CRM yazılımlarıyla üretim süreçlerini ve müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde yönetiyoruz. Ar-Ge departmanı, sürekli yenilik peşinde koşarak yerli üretim yüksek teknolojili etiket ve barkod çözümleri geliştiriyor. Bu sayede, ithalata bağımlılığı azaltarak yerli üretimi destekliyoruz.

Yesari Süalp

Ermetal CEO

Uluslararası projelerde yer almayı sürdürüyoruz

Otomotiv, büro mobilyası, gıda ve plastik sektörlerinde 50 yılı aşkın süredir ülke ve Bursa ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyor. Şirketimizin AR-GE merkezi 2011 yılından itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylıdır ve otomotiv konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. AR-GE merkezimizde yaklaşık 60 kişilik yüksek mühendis ve teknisyen istihdam edilmektedir. Son yıllarda yurtdışı iş birliklerimizi geliştirerek uluslararası projelerde yer almaktayız. Diğer otomotiv şirketimiz PLASMOT da TEYDEB ve TUBİTAK projelerini başarıyla sürdürmektedir. Yıllar içerisinde gelişen ekonomik koşullara göre AR-GE’ye bütçemizden yüzde 3,5-4,5 arasında bir bütçe ayırıyoruz. AR-GE çalışmaları kapsamında patent, faydalı model gibi kazanımların yanı sıra yurtdışı yayınlarına da önem vererek yaptığımız çalışmaları yayınlayarak bilgimizi paylaşıyoruz.

Evren Dağdeviren

BYB Etiket YKB

Yazılım odaklı projelerle katkı sağlıyoruz

BYB Etiket olarak, 36 yıllık tecrübesiyle müşteri odaklı hizmet anlayışını sürdürüyoruz. Tüm sektörlere kendinden yapışkanlı baskılı ve baskısız rulo etiket yaparken yurt dışı pazarında varlığımızı güçlendirmek için Almanya’da yeni bir ofis ve depo açarak bu bölgede genişlemeyi hedefliyoruz. Ar-Ge birimlerimizin de sürdürdüğü yazılım odaklı projelerle üretim aşamasından tüketici kullanımına kadar süreçleri dijitalleştirerek sektöre önemli bir katkı sağlıyoruz.

Deniz Kahyaoğlu

Kamsan Makine Satış ve Pazarlama Direktörü

Öncü rolümüzü güçlendiriyoruz

Kamsan Makine olarak, bugün modern fabrikada inovasyon, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışıyla ihracat hacmini artırmayı ve yeni pazarlara açılmayı hedefliyoruz. Yenilikçi yaklaşımlarımız ve müşteri odaklı çözümlerimizle sektördeki öncü rolümüzü güçlendiriyoruz, kalite, inovasyon ve çevre dostu üretim anlayışımızla geleceğe yön veriyoruz. Kamsan olarak sürdürülebilir üretim anlayışını benimseyerek çevreci çözümlere ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik projelere öncelik veriyoruz. Sanayi 4.0 ve dijitalleşme süreçlerine uyum sağlayarak yapay zeka destekli teknolojilerle verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Ar-Ge ekibimiz hem ürünlerini hem de üretim parkurunu sürekli geliştirme hedefiyle çalışıyor. Halihazırda değerlendirme aşamasında olan üç patent ve bir faydalı model başvurusuyla sektöre yenilikçi çözümler sunuyoruz. Özellikle üretim süreçlerini kolaylaştıracak ve müşterilerin üretim takibini optimize edecek sistemler üzerinde yoğunlaşıyoruz.

İlhan Özdemir

trex Dijital Akıllı Üretim Sistemleri YKB

Dijital dönüşümün lokomotifiyiz

trex olarak, 20 yılı aşkın tecrübemizle üretim süreçlerini dijitalleştirme ve verimliliği artırma konusunda sektörün öncü firmalarından biri olarak ön plana çıkıyoruz. Akıllı üretim sistemleri, eğitim programları ve global pazarlardaki başarılarımızla, sanayide dijital dönüşümün lokomotifi konumunda yer alıyoruz. Bursa’daki Ar-Ge ve Teknoloji Merkezimizde 13 farklı sektördeki üretim süreçleri simüle ediliyor. Bu merkezde, üretimde yaşanan hatalar, zaman ve maliyet kayıpları tespit edilerek, dijital dönüşümle bu kayıpların nasıl minimize edilebileceği gösteriliyor.

Serhat Taşcı

Özdilek Holding Kalite, Eğitim ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü

Süreçleri dijitalleştirerek öğrenme kolaylığı sağlıyoruz

Sürdürülebilir bir iş kültürü oluşturabilmek adına 2014 yılında kurulan Özdilek Akademi ile tüm bireylerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlayıp şirketimizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak öncelikli hedefimiz. Özdilek Akademi ve Özveri Ar-Ge iş birliği ile hayata geçirdiğimiz online eğitim platformumuz E-Campus ile eğitim süreçlerimizi dijitalleştirerek öğrenme kolaylığı sağlamayı amaçlıyoruz.

Lütfi Akıncıoğlu

Lothbrog Makine YKB

Gelişen teknolojiyi yakından takip ediyoruz

Lothbrog Makine olarak, fiber lazer kesim teknolojilerinde öncü bir marka haline geldik. 5 yıl gibi kısa bir sürede 1000’in üzerinde makine teslimatı ile pazarda lider konuma ulaştık. Yeni bir fabrika yatırımıyla büyürken hizmet kalitesini de artırmayı hedefliyoruz. denizYeni bir fabrika yatırımıyla büyüyoruz. Nilüfer’de 2850 metrekarelik taban alanına sahip toplamda 4800 metrekare kullanım alanı olan tesisinde hizmet kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Gelişen teknolojiyi yakından takip ediyor, inovatif yaklaşımlarla sektöre liderlik etmeyi sürdürüyoruz. Lothbrog Makine olarak, temsilcisi olduğumuz GWEIKE Laser’ın çalışmalarına paralel olarak Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem veriyor.

Erdi Altıntaş

ESA Lojistik & Gümrükleme YKB

Yeniliğe bütçe ayırıyoruz

ESA Lojistik & Gümrükleme olarak, 10 yıllık tecrübemiz ile güçlü araç filosu, esnek hizmet anlayışı ile iş dünyasına güvenilir çözümler sunuyoruz. Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Gelirlerimizin yüzde 20’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Dijital sistemler üzerinden araç takibi ve müşteri süreçlerini entegre bir şekilde yönetiyoruz.

Cihangir Yenice

Maysan Mando Genel Müdür Yrd. - CFO

Köklü değişime ayak uyduruyoruz

Maysan Mando olarak, Ar-Ge’ye ciddi önem veriyor ve bu konuda önemli adımlar atıyoruz. Bu süreçte, mobilite ekosisteminde yaşanan köklü değişimlere ayak uyduracak çalışmalara imza attık. İleri teknoloji geliştirmeye öncülük edip, yeni inovasyon stratejileriyle küresel pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirme odaklı faaliyetler yürütüyoruz. Otomotiv sektöründeki yeni trendlere paralel, ürünümüzün ağırlığını artırmadan, sürüş konforunu ve yolcu güvenliğini artırmaya yönelik amortisör sistemleri üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca nihai müşterilerin her geçen gün artan güvenlik ve konfor beklentisine uygun olarak, ilave sönümleme sağlayacak ve konforu artıracak dayanıklı, kaliteli ve rekabetçi fonksiyonları ekleme çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Geliştirdiğimiz ürünler de tasarım, dayanıklılık, kalite ve verimlilik özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.