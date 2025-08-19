Bursa Zemin Teknolojileri A.Ş. Kurucusu ve Jeoloji Mühendisi Gülşah Özerel Yılmaz, dirençli kentler oluşturmanın en önemli ayaklarından olan doğru yöntemlerle sağlam zemine oturtulmuş yapılar üzerine çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirtti. Firma olarak zorlu zemin koşullarına karşı geliştirdikleri teknik çözümlerle Bursa ekonomisi ve geleceğine katkı sunmaya devam ettiklerini ifade eden Gülşah Özerel Yılmaz, sağlam zeminler ve güvenli yarınlar için doğru firmalarla çalışmanın önemine vurgu yaptı.