Zorlu Holding Tekstil Grubu şirketlerinden Korteks, 23 – 26 Nisan 2024 tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt şehrinde iki yılda bir düzenlenen ve teknik tekstilde dünyanın önde gelen fuarlarından biri olan Techtextil Fuarı’na katıldı. Zorlu Grubu’nun ilk şirketi olan ve Türkiye’nin iplik ihtiyacının yüzde 17’sini tek başına karşılayan Korteks, Ar-Ge merkezinde geliştirdiği yenilikçi, fonksiyonel, katma değerli ipliklerini ve inovatif ürünlerini Techtextil Fuarı’nda ziyaretçilerle buluşturdu. Korteks’in son teknoloji ürünü olan iplikleri fuarda büyük beğeni topladı. Korteks hazır giyimde kullanılan DRY TOUCH®, geri dönüşümlü ipliği TAÇ Reborn, biyobozunur çözümü TAÇ Bioloop gibi fonksiyonel ipliklerinin yanı sıra antistatic, cut resistant, ınfrared, hybrid, UV resistant ürünlerini de ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Mert: Sektöre değer katıyoruz

Korteks Genel Müdürü Barış Mert, “Korteks olarak savunma sanayinden sağlık endüstrisine, otomotivden ev tekstiline kadar uzanan birçok alanda sunduğumuz katma değeri yüksek ürünlerle sektörde öncü olmayı sürdürüyoruz. Üretim tesislerimizin tamamı “high count” gibi nitelikli ve özellikli filament iplikler üretebilecek yapıda tasarlanmış durumda. Kullandığımız teknoloji açısından dünyanın önde gelen tesislerinden biriyiz. Bu teknolojiyi, Ar-Ge ve inovasyon ile birleştirerek müşteri deneyimine odaklı birçok yenilikçi ürüne imza atarken hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde Grubumuzun sürdürülebilirlik odaklı Akıllı Hayat 2030 stratejisini odağımıza alarak hareket ediyoruz. Hammaddeden iş süreçlerine, su ve enerji yönetiminden nihai ürüne kadar tüm aşamalarda sürdürülebilirliği 360 derece bir yaklaşımla yönetiyoruz. Bu anlayışla Taç Bioloop, Thermal Touch ve pet şişe ve polyester ipliklerin geri dönüşümü ile üretilen TAÇ Reborn gibi birçok özellikli ve fonksiyonel ipliği sektördeki müşterilerimize sunabiliyoruz. Sektörde uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve teknik tekstil alanındaki uzmanlığımızla daha birçok ilke imza atarak sektöre değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

50 ülkeye ihracat yapıyor

Korteks’in ürettiği iplikler; giyimlik kumaşlar, halı, döşemelik kumaşlar, nevresim, tül, perdelerin yanı sıra, tavan, koltuk ve kapı iç kaplama gibi otomotiv ürünlerinden, tente, branda, bahçe mobilyalarına, şezlong, şemsiye gibi dış mekan uygulamalarına kadar uzanan farklı alanlarda kullanılıyor. Toplamda 2.750 çeşit polyester filament iplik üreten Korteks, 5 kıtada, aralarında Almanya, Belçika, İngiltere, Fransa, Polonya, İtalya, İspanya, ABD, Kanada, Mısır, Meksika ve Güney Afrika’nın bulunduğu 50 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.