Bulgaristan kökenli iş insanları, sanayiciler ve akademisyenleri aynı çatı altında buluşturan Kırcaali Yönetici, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KIRCAALİSİAD), Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anmak üzere Anıtkabir’i ziyaret etti. KIRCAALİSİAD, ilk resmi ziyaretini Ata’mıza gerçekleştirirken, ziyarette dernek yönetim kurulu ve üyeleri hazır bulundu.

Duygusal anlar yaşandı

Mozoleye çelenk konulması ve saygı duruşuyla başlayan ziyarette, KIRCAALİSİAD üyeleri Atatürk'ün huzurunda duygulu anlar yaşadı. Ziyarette, Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçisi Angel Cholakov da KIRCAALİSİAD heyetine eşlik ederek, buluşmaya uluslararası bir dostluk ve ortak tarih bilinci boyutu kattı. Büyükelçi'nin katılımı, iki ülke arasındaki karşılıklı saygının anlamlı bir göstergesi oldu.

Başkan Güler’den anlamlı mesaj

KIRCAALİSİAD Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, Anıtkabir Özel Defterine yazdığı ve “Büyük Önderimiz, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK” diyerek başladığı yazısında; “Kuruluşunu kısa süre önce gerçekleştirdiğimiz Bulgaristan Kökenli Yönetici, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KIRCAALİSİAD) Yönetim Kurulu ve üyeleri olarak, huzurunuzda olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Sizi, gönlümüzde ‘En Büyük Balkanlı’ yapan yalnızca kökleriniz değil; Sofya’da ataşemiliter olarak görev yaptığınız yıllarda, bu coğrafyanın kaderini bizzat yerinde gören, stratejik dehasıyla Balkanlar ile Anadolu’nun sarsılmaz bağını kuran eşsiz vizyonunuzdur. ‘Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır’ sözünüzü bir rehber; o topraklarla kurduğumuz ekonomik, kültürel ve gönül bağlarını ise bize bırakılmış mukaddes bir emanet kabul ediyoruz. Cumhuriyetimizin sanayicileri ve iş insanları olarak, ‘Her fabrika bir kaledir2 düsturunu sadece bir söz değil, çalışma disiplinimizin temeli yaptık. Açtığınız yolda gösterdiğiniz hedeflere doğru kararlılıkla yürüyoruz. Üretmeye, istihdam sağlamaya ve Türkiye’nin gücünü tüm dünyaya taşımaya ant içtik. Cumhuriyetimizin kurucusu olarak zat-ı aliniz başta olmak üzere bu toprakları vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve özlemle anıyor; bitmeyen sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun. “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürüten ve Rumeli kültürünü yaşatmayı amaçlayan KIRCAALİSİAD, bu anlamlı ziyaretle kurumsal kimliğinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine bağlılığının altını çizmiş oldu.