Genç İMSİAD, ‘Sanayici – Müteahhit Buluşmaları’ programına sektörünün öncü firmalarından EPSA Yalıtım Firması’nı ziyareti ile start verdi Epsa Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir’in ev sahipliğinde firmanın TEKNOSAB’daki üretim tesislerini gezen Genç İMSİAD üyeleri, EPSA Yalıtım’ın yenilikçi üretim sürecini yerinde ve uygulamalı olarak inceleme imkanı buldu.

“Doğru yapı, doğru yalıtımdan geçer”

Ziyarette Genç İMSİAD üyelerine bir sunum gerçekleştiren EPSA Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, Türkiye’de ve Bursa’da gündemde olan kentsel dönüşüm çalışmalarının yalnızca yeni binalar değil doğru binalar inşa etme düşüncesi üzerine yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Yapıların doğru bir şekilde inşa edilmesinin en önemli kıstaslarından birinin doğru yalıtım olduğuna vurgu yapan Nurcan Özdemir, doğru yalıtım sistemlerinin seçilmesine ilave olarak özellikle ısı ile su yalıtımının doğru uygulanmasının dönüşüm projelerinin kalitesini belirleyen unsurlar olduğunu vurguladı. TEKNOSAB’da kurulan yeni üretim tesislerinde ürün gamlarını arttırıp, dünya standartlarında üretim yapma anlayışları ile çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Nurcan Özdemir, “Ekonomimize ve ihracatımıza katkımızı arttırarak sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Genç İMSİAD Başkanı Osman Yıldız ise programda gerçekleştirdiği konuşmasında, ev sahipliğinden dolayı Nurcan Özdemir’e teşekkür etti. Osman Yıldız, “Sahada proje üreten, yapılar inşa eden müteahhitler olarak şunu çok net biliyoruz: Güçlü, nitelikli ve sürdürülebilir yapılar ancak arkasında sağlam bir sanayi altyapısı ve kaliteli üretim varsa mümkün olur. Yalıtım da bu yapının belki en görünmeyen ama en hayati unsurlarından biridir. Çoğu zaman bir bina konuşulurken betonundan, demirinden bahsedilir. Yalıtım, enerji verimliliğinden konfora, çevresel sürdürülebilirlikten yapı ömrüne kadar birçok başlıkta yapının kaderini belirler. Su, ısı, ses ve enerji yalıtımı doğru yapılmamış bir yapı, ne kadar sağlam olursa olsun eksik kalır. Bu nedenle EPSA Yalıtım gibi bu alanda uzmanlaşmış, teknolojiye ve kaliteye yatırım yapan firmaların sektöre katkısını çok önemsiyoruz” dedi.