İçmimarlar Odası Bursa Şubesi merkezinde gerçekleştirilen seçimler sonucunda İçmimarlar Odası Bursa Şube Başkanı seçilen Nehir Özbey, yeni dönem için hedeflerini değerlendirdi. Nehir Özbey, “Biz diğer odalara bakıldığında görece yeni bir odayız. 150 üye ile başlayan yolculuğumuzda şu anda 475 aktif üyemiz var. Yeni dönemde de üye sayımızı arttırarak, üye ilişkilerimizi güçlendirerek daha da büyüme hedefimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Güçlü üye ilişkileri, mesleğimizin ve meslek odamızın hak ettiği değer ve itibarı arttırarak, görünür, üretken, sivil inisiyatiflerle, yerel yönetimlerle ve üniversitelerle işbirliği içerisinde olarak, mesleğimize ve Bursamıza katkı sağlayan bir dönem geçirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda üyelerimizin desteği bizim için çok önemli” dedi.

“Şehirleşmenin her alanında söz sahibi olmak istiyoruz”

İçmimarlığı yapı sektörünün paydaşı durumunda bir disiplin olarak tanımlayan Nehir Özbey, “Dolayısıyla yapının güvenliği, yangın, deprem gibi konularda bizim alanımıza dahil. Biz, içmimarların bu konularda da söz sahibi olmasını, şehirlerimizde oluşan niteliksiz yapı stoğu hakkında ya da yapılan kontrolsüz tadilatlar ya da deprem yönetmeniyle uygun olmayan yapılarla alakalı, yangın yönetmeliğinde de söz sahibi olmak, yani bulunabileceğimiz her alanda söz söylemek istiyoruz. Bu da ana hedeflerimizden birisi” ifadelerini kullandı. Odalarının yerel yönetimlerle ve akademik odalarla ilişkilerinin her dönemde çok iyi olduğunu belirten Nehir Özbey, “Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Yıldırım Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi başta olmak üzere belediyeler, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi gibi akademik odalarla temaslarımız ve iş birliği çalışmalarımız sürecek. Bu anlamda paydaşlığa hazır olduklarını daha önce de kendilerinden dinledik. Yeni dönemde hem büyükşehir belediyemiz hem de ilçe belediyelerimizle çeşitli protokollerle ilgili hazırlıklarımız var. Daha önce de örnek uygulamalarımız olmuştu. Bunları geliştirip yeni dönemde daha aktif hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“İçmimarlık lüks değil ihtiyaçtır”

İçmimarlık mesleği üzerindeki lüks ve estetik algısını değiştirmeye çalıştıklarını anlatan Nehir Özbey, “Ancak günümüz şartlarında artık bu algı biraz daha kırılmaya başlandı. İçmimarlık, aslında yapı sektöründeki birçok disiplinin birlikte çalışması gereken, paydaşlığın ortasında bulunan bir meslek grubudur. Yani bir yapı oluşurken iç mimarların da sürecin en başından dahil olması, yapıların güvenliği, kullanıcının konforu ve yapı üretimlerinde emek zayiatının önüne geçilerek sürdürülebilir tasarımlar için bir gerekliliktir. Bu iç mimarlığın bir lüksten çok aslında bir ihtiyaç olduğunu ve insanların da bu yaklaşımla ilerlemesi gerektiğini söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bizde genel kurullar bayrak değişimidir”

İçmimarlar Odası’nın her zaman barışçıl bir yapıyla yönetildiğini ifade eden Nehir Özbey açıklamalarının devamında şunları söyledi: “TMMOB içmimarlar odası 11 şubeden oluşuyor. Bursa da bu şubelerden bir tanesi. Bayrak devri şeklinde ilerleyen bir genel kurul sistemimiz var. Bu dönemde aslında listemizde önemli ölçüde bir değişiklik oldu diyebiliriz. Yönetim kurulumuzu oluştururken mesleğinde başarılı, tecrübeli, sorumluluk sahibi, mesleği ve odasına karşı yükümlülüklerinin farkında olan ve nitelikli işler yapan arkadaşlarımız tercih ettik. Bizden önceki dönemlerde de başkan ve yöneticilerimiz odamız ve mesleğimiz adına çok güzel çalışmalara imza attılar. Bu anlamda tüm başkan ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bu başarıların üzerine koyarak ilerlemeyi düşünüyoruz.” Gerçekleştirilen seçimde TMMOB İçmimarlar Odası Bursa Şubesi’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Yönetim kurulu asıl:

Nehir Özbey, Ahmet Tuna Muhtar, Begüm Gülen, Ercüment Özçelik, Aylin Aras, Melih Konuk, Sait Faruk Eligür

Yönetim kurulu yedek:

Fehmi Akpınar, Emre Arı, İpek Uçar, Barış Yılancı, Nihatcan Danış, Burcu Uluköy, Ezgi İzgördü Demir