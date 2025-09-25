Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da düzenlenen “Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU) Konferansı”na, BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ile birlikte yurtiçi ve yurtdışından birçok akademisyen katıldı. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, BTÜ’nün yapay zekâ alanında uzmanlaşan bir üniversite olduğunu vurgulayarak, “Bu doğrultuda, üniversitemizin tüm bölümlerinde yapay zekâ dersi okutuluyor. Ayrıca, TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistemi Çağrısı kapsamında iki yıl üst üste destek almayı başaran sayılı üniversitelerden biriyiz. Bu çalışmaların somut karşılığını ise son dört yılda 20 basamak birden yükselerek Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde 27’nci sıraya yerleşerek aldık” ifadelerini kullandı.