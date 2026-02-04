IBIA’nın İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kayseri başta olmak üzere ülke genelinden iştirak eden üyelerinin katılımıyla yapılan Genel Kurul Toplantısında Kurucu Başkan Osman Güler güven tazeleyerek Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçildi. İstanbul’da Wow Otel’de gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığı’nı Ali Sami Aydın’ın, Divan Kurulu Üyeliklerini de Abdullah Nursaçan ile Ömer Faruk Görün’ün yaptığı Genel Kurul Toplantısında IBIA’nın organlarında görev alacak isimler de belirlendi. IBIA’nın bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı Yönetim Kuruluna teşekkür eden Divan Başkanı Ali Sami Aydın’dan sonra Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Elektroteks Yön. Krl. Bşk. Osman Güler, “Faaliyetleriyle kendisini dünya genelinde kanıtlamış olan Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği’nin kuruluşunun 5. yılına ulaşmanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi. IBIA çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Osman Güler, “9’u kurucu yönetim kurulu üyesi olmak üzere 22 üye ile çıktığımız yolda bugün büyük bir aile olduk. Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği olarak kurulduğumuz 2021 yılından bu yana ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde sektörümüzle ilgili önemli farkındalıklar oluşturduk” şeklinde konuştu.

150 ülkeye 2 milyar doların üzerinde ihracat

Yatak yan sanayi olarak 30 bin kişilik istihdam ve 3 milyar dolar düzeyindeki üretim kapasitesi ile yaklaşık 150 ülkeye 2 milyar doların üzerinde ihracat yaptıklarını söyleyen IBIA Başkanı Osman Güler, “Bu veriler sektörümüzün ve hepimizin ülkemiz ekonomisine katkısını göstermektedir. Derneğimizin kuruluşunda sektörümüzün bilinirliği ile üyelerimizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı, ülkemizde ses getirebilecek, büyük bir uluslararası fuar organizasyonu gerçekleştirmeyi, mesleki birlik, beraberlik ve dayanışmayı öncelikli hedefler olarak belirlemiştik. Genellemek gerekiyorsa bugün itibariyle geriye baktığımda bu hedefler doğrultusunda çok başarılı çalışmalar yaptığımızı söyleyebilirim. IBIA çatısı altında başarılara imza attık” şeklinde konuştu. IBIA EXPO Fuarlarının global anlamda yatak üreticilerinin ilgi odağı olduğunu ifade ederek, BİFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden IBIA Başkanı Osman Güler konuşmasını şöyle sürdürdü: “Derneğimizin ilk genel kurul toplantısını yaptığımız 26 Haziran 2021’den bu yana gerçekleştirdiğimiz çalışmalarına baktığımızda; öncelikle üye sayımız 141’e ulaştı. Sektörümüzün, dünyanın dört bir tarafındaki yatak üreticilerine tanıtılması için yurtdışı fuarlar ve toplantılara iştirakler sağladık. Bu dönemde kamu kurumları başta olmak üzere ilgili tüm kesimlerle yakın işbirlikleri gerçekleştirdik. Sektörü domine eden ISPA, ABICOL, EBIA, ISPF, Hindistan Yatak Üreticileri Federasyonu gibi uluslararası dernek ve federasyonlarla yakın iş birliklerindeyiz. Tüm uluslararası sektörel fuar organizasyonları ile yakın temasa geçtik ve bu konuda üyelerimize desteklerde bulunuyoruz. Dünyanın dört bir yanında canla başla çalışıyoruz. Yüz akımız olan fuarlarımıza katılımcı ve ziyaretçi olarak iştiraki artırmak için Hindistan’dan Almanya’ya, İtalya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar yatak üreticilerinin faaliyette bulunduğu, gitmedik ülke bırakmadık. Uzun süredir konuştuğumuz ama bir türlü çalışmalara başlama fırsatı bulamadığımız mesleki komite çalışmalarını önümüzdeki dönem gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Derneğimizde yer alan makina, kumaş, yay, sünger, keçe, tela, elyaf, kimya, aksesuar, kılıf, tekstil ürünleri gibi konularda alt komiteler kurarak bir araya gelme fırsatları yaratarak mesleki problem ve gelişmeleri yüz yüze tartışma fırsatları yaratacağız.”