Bebe Çocuk Konfeksiyon Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, 6 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek söz konusu düzenlemenin uzun süredir sektör üzerinde baskı oluşturan haksız rekabeti azaltacağını söyledi. Yerli üretimin korunması adına atılan bu adımın son derece yerinde olduğunu vurgulayan BEKSİAD Başkanı Mehmet Bayezit, düşük bedelli ve kontrolsüz ithalatın sektörde ciddi sorunlara yol açtığını ifade etti. Bayezit açıklamasında, “30 Euro altındaki gönderilere uygulanan gümrük muafiyetinin kaldırılması, yerli üretimin korunması ve sektörümüzde uzun süredir yaşanan haksız rekabetin önlenmesi açısından son derece önemli ve yerinde bir düzenlemedir” dedi. Bebek ve çocuk konfeksiyonu gibi istihdam yoğun sektörlerin bu süreçten olumlu etkileneceğine dikkat çeken Başkan Bayezit, kararın üretim kapasitesine de katkı sunacağını belirtti. BEKSİAD Başkanı Mehmet Bayezit, “Emek yoğun üretim yapan birçok sektör, düşük bedelli ithalat yoluyla oluşan adaletsiz rekabet nedeniyle ciddi baskı altındaydı. Bu kararın, yerli üreticilerimizin kapasite kullanım oranlarını artıracağına, üretimi ve istihdamı güçlendireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Düzenlemenin sürdürülebilir büyümeye de katkı sağlayacağını dile getiren Başkan Bayezit, üretim ve katma değer vurgusu yaparken de, “Üretim odaklı, sürdürülebilir ve katma değer yaratan büyüme anlayışını destekleyen bu düzenleme sayesinde sektörümüz daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak, ülkemizin uluslararası rekabet gücü de artacaktır. Özellikle Bebek ve Çocuk Konfeksiyonu gibi istihdam yaratan sektörler açısından bu adımın olumlu sonuçlar doğuracağı kanaatindeyiz” diye konuştu. Kararın alınmasında emeği geçenlere de teşekkür eden BEKSİAD Başkanı Mehmet Bayezit, açıklamasını, “Sektörün sahadan gelen beklentilerini dikkate alarak alınan bu kararda emeği geçen başta T.C. Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat olmak üzere tüm Bakanlık yetkililerine, BEKSİAD ve sektörümüz adına teşekkür ederiz” diyerek tamamladı.