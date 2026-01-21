Programdan yararlanabilmek için izlenecek bürokratik ve finansal süreçlerin nasıl olacağıyla ilgili iş dünyasının danıştığı yetkili firma Mavi Yeşil Danışmanlık’ın Kurucusu ve Koordinatörü Makbule Çetin ile bu konuda Mavi Yeşil Danışmanlık ile iş birliği içinde olan Sachi Consultancy Kurucu Ortağı Senem Tanju’nun ortak sunumu, BALKANTÜRKSİAD üyelerince ilgiyle takip edildi. Programın açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Akademi Başkanı Dr. Fatma Akalp, günümüz iş dünyasında sürdürülebilirlik kavramının firmaların hizmet ve üretim devamlılıklarında ‘olmazsa olmaz’ öneme sahip olduğunu vurguladı. Sürdürülebilirlik olgusunun firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumunu zorunlu kıldığını ifade eden Dr. Akalp, gerçekleştirdikleri etkinlikle bu konuda üyelerini bilgilendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. BALKANTÜRKSİAD Başkanı İskender İskenderoğlu da Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumun önemine dikkat çekerek, iş dünyasının uyum sürecine gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğine işaret etti. Bu durumun firmaların geleceğiyle yakından ilgili olduğunu belirten İskenderoğlu, BALKANTÜRKSİAD olarak bu konuda üyelerinin bilgilendirilmesine özen gösterdiklerini vurguladı.

2053’te sıfır emisyon

Açılış konuşmalarının ardından sunumda bulunan Sachi Consultancy Kurucu Ortağı Senem Tanju, Türkiye’nin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedeflediğini belirterek, yeşil dönüşüm hedeflerine erişimde kullanılabilecek finansman imkanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeşil dönüşümün finansmana erişimde, pazarın ve büyümenin anahtarı olduğunu ifade eden Tanju, “Türkiye’nin Avrupa Birliği ile uyumlu enerji dönüşümü için yıllık 15 milyar dolarlık yatırıma ihtiyacı bulunmaktadır. Bununla birlikte küresel yeşil tahvil piyasasında binde 3’lük toplam hacme sahip bulunan Türkiye, son 3 yılda hızlı artış trendine girmiş bulunmaktadır. Bu sevindirici olmakla birlikte istenen seviyelere gelinebilmesinde daha çok yol alınması gerektiği de aşikardır” diye konuştu. Türkiye’nin AB ile ekonomik ilişkileri nedeniyle Avrupa Yeşil Mutabakat sürecinin dışında kalmadığını ifade eden Tanju, Temmuz 2021’de Ticaret Bakanlığı tarafından ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın yayınlandığını vurguladı.