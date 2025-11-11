Nilüfer Belediyesi’nin dördüncü kreşi olan Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Özdilek Holding’in desteğiyle inşa edilen kreş, çağdaş eğitim anlayışı ve modern altyapısıyla 7 derslikte 112 öğrenciye eğitim verecek. Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediyenin önceliklerinin kadınlar, çocuklar ve gençler olduğunu vurgulayarak, onların başarısı ve geleceği için çalıştıklarını ifade etti. Kreş yatırımlarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, “Açtığımız her kreş, kadınların özgürce çalışma hayatına katılabilmesinin bir anahtarıdır ve aynı zamanda, çocuklarımızın güvenle büyüyüp nitelikli eğitim alabilecekleri bir ortamdır. Bu vizyonla 5 yılda 20 kreş hedefiyle yola çıktık. Açılışını yaptığımız Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakımevi ile birlikte, ilçemizdeki kreş sayımız 4'e yükseldi” şeklinde konuştu.

Özdilek Holding’den eğitime 10 okul desteği

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek de, 1996 yılından bu yana 10 adet okul yaptırdıklarını, bu okullarda toplam 300 derslikte, yaklaşık 500 öğretmenle, 6 bine yakın öğrenciye eğitim verildiğini belirtti. Özdilek Vakfı olarak yılda 20 milyon TL’lik bütçe ile yaklaşık 500 öğrenciye burs imkanı sağladıklarını söyleyen Özdilek, ilk defa bir belediye ile kreş projesi hayata geçirdiklerini kaydetti. Özdilek, “Oğlum Kerem Özdilek’in adını taşıyacak olan Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin, Nilüfer Belediyemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.