Şirket, Tanzanya’da düzenlenen Power & Energy Exhibition 2025 fuarına katılarak Afrika pazarındaki iş birliklerini güçlendirdi. Bemis, burada sergilediği ürünleriyle bölgedeki enerji dönüşümüne katkı sağladı ve yeni iş ortaklıklarının temellerini attı. Kasım ayında ise Bemis’in global yolculuğu iki büyük etkinlikle devam edecek. Şirket, 11–13 Kasım 2025 tarihleri arasında Kolombiya’nın Medellín kentinde düzenlenecek FISE 2025 fuarında Latin Amerika pazarındaki yenilikçi enerji çözümlerini tanıtacak. Aynı dönemde, 12–14 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek EV Charge Show’da ise Bemis E-V Charge markasıyla, TÜV sertifikalı elektrikli araç şarj çözümlerini sergileyecek. Bemis, Afrika’dan Latin Amerika’ya, Avrupa’dan Asya’ya uzanan bu geniş fuar ağıyla, sürdürülebilir enerji ve e-mobilite alanında global iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bugün itibarıyla 70’ten fazla ülkede, 7.000’den fazla ürün çeşidiyle faaliyet gösteren global bir marka haline gelen Bemis, “Made in Türkiye” anlayışıyla dünyada büyümeye ve yoluna emin adımlarla devam ediyor.